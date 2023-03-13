Терехов сказал, когда могут возобновить движение электротранспорта в Харькове

Об этом пишет "Суспильное".

По словам мэра, транспорт должен заработать утром 15 марта.

"Буду осторожным в прогнозах, по нашим приблизительным данным, будем ожидать, что в среду утром будет электротранспорт на маршрутах города", - сказал Терехов.

"Это очень осторожный прогноз. Мы не можем знать, что в голове у РФ, могут быть еще обстрелы", - добавил он.

Сейчас в Харькове курсируют более 100 автобусов, заменяющих электротранспорт. По словам мэра, специалисты облэнерго работают над тем, чтобы поскорее запустить общественный электротранспорт. Он напомнил, что сегодня была вынужденно остановлена одна линия метро, но сейчас подземка работает в штатном режиме.