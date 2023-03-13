Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Терехов сказал, когда могут возобновить движение электротранспорта в Харькове

Терехов сказал, когда могут возобновить движение электротранспорта в Харькове

13 мартa, 2023 понедельник
16:49
Общество

Мэр Харькова Игорь Терехов сделал "осторожный прогноз" по поводу того, когда в городе могут возобновить движение наземного электротранспорта после ракетных обстрелов 9 марта

Об этом пишет "Суспильное".

По словам мэра, транспорт должен заработать утром 15 марта.

"Буду осторожным в прогнозах, по нашим приблизительным данным, будем ожидать, что в среду утром будет электротранспорт на маршрутах города", - сказал Терехов.

"Это очень осторожный прогноз. Мы не можем знать, что в голове у РФ, могут быть еще обстрелы", - добавил он.

Сейчас в Харькове курсируют более 100 автобусов, заменяющих электротранспорт. По словам мэра, специалисты облэнерго работают над тем, чтобы поскорее запустить общественный электротранспорт. Он напомнил, что сегодня была вынужденно остановлена одна линия метро, но сейчас подземка работает в штатном режиме.

Новости
Харьков
война с Россией
Читайте также:
11 мартa, 2023 суббота
Фьюри прокомментировал ответ Усика на свой ультиматум
Бахмут, ЗСУ
12 мартa, 2023 воскресенье
В Бахмуте возможно повторение Дебальцево, - командир подразделения ВСУ Ярославский
Тайсон Ф'юрі у (в центрі) бою проти Дерека Чісори
13 мартa, 2023 понедельник
Самый влиятельный промоутер мира разоблачил план Фьюри с ультиматумом относительно призовых Усика
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.06
    Покупка 38.06
    Продажа 38.85
  • EUR
    Покупка 40.05
    Продажа 41.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
13 мартa
18:00
OPINION
Путинские потоки. Диверсия. Танкерная версия
17:45
В Украине окончательно завершили процесс ликвидации ГАСИ
17:34
ООН и РФ в Женеве начали переговоры по продлению зернового соглашения
17:31
Обновлено
Враг нанес удар по двум городам на Донетчине: погибла женщина, семь человек ранены
17:24
Министр обороны Молдовы заявил, что не видит прямой военной угрозы стране со стороны РФ
17:13
Эксклюзив
китай
Китай должен сделать предложение о мире, которое привлекло бы обе стороны, - эксперт-международник Семиволос
17:04
Обновлено
ЕС
Официально: ЕС продлил санкции против России на полгода
17:02
Международный уголовный суд намерен открыть два дела против РФ, - NYT
16:58
НБУ признали центральным банком года по версии Central Banking Awards
16:33
В Украине к 15 годам за решеткой приговорили коллаборанта, которому ФСБ обещала должность "замминистра" в Крыму
16:26
В Кремле прокомментировали публикацию Bloomberg о возможном участии Путина в саммите G20 в Индии
16:25
На аукционе предложили 220 млн 100 грн за Белгород-Днестровский порт
16:24
Эксклюзив
Увеличение военных расходов на 500 млрд грн будет частично происходить благодаря финансовой помощи Запада, - аналитик Несходовский
16:10
Эксклюзив
На Донецком направлении есть несколько напряженных точек, где идут адские бои, - полковник ВСУ Селезнев
16:03
OPINION
Смогут ли Путин и система победить Голливуд?
16:00
Валерий Безус стал советником министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
15:54
Перед игрой с Англией травмировался еще один знаковый футболист сборной Украины
15:48
На Бали могут отменить упрощенный визовый режим для граждан Украины и России
15:46
Эксклюзив
Основная цель россиян на Кинбурнской косе – террор морского транспортного коридора, - Гуменюк
15:38
Из-за вероятного присутствия ДРГ на Херсонщине вводят удлиненный комендантский час
15:34
Уполномоченный по правам человека рассказал, законно ли раздавать повестки на улице
15:30
В Германии украинские защитники завершают обучение на танках Leopard
15:14
Фьюри придумал новое условие для проведения боя с Усиком
15:09
На Херсонщине автомобиль подорвался на российской мине: водитель погиб на месте
15:06
В Херсонской области под обстрел попала бригада энергетиков
14:57
В Москве массово вырубают парки для развертывания систем ПВО, - The Insider
14:42
В Иране помиловали 22 тысячи человек, участвовавших в протестах
14:34
Эксклюзив
Грузия в очень опасной и тревожной ситуации, - журналистка Ахвледиани
14:31
Эксклюзив
Опасности из Молдовы есть, но ее можно минимизировать, - дипломат Чалый
14:20
Путин встретился с Кадыровым и похвалил чеченцев, воюющих против Украины
14:03
Эксклюзив
Лукашенко начинает сомневаться в Путине, - эксперт-международник Краев
14:02
На фото Михаил Подоляк
"Оскар" вне политики? В Офисе Зеленского отреагировали на награду для фильма о Навальном
14:00
OPINION
Сейчас пришел наш "43-й"
13:56
Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским впервые с начала полномасштабной войны в Украине, - The Wall Street Journal
13:38
Олег Николенко
"Не там ищет врага грузинская власть": МЗС Украины отреагировало на заявление премьера Грузии
13:36
Эксклюзив
Китай готовится к противостоянию века, - китаевед Голод
13:22
Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что намерены достичь поставленных в Украине целей только военным путем
13:15
Пригожин заявил об урегулировании конфликта с российским минобороны
13:09
Обновлено
Россия обстреляла Черниговщину. В Сумской области один человек погиб, четверо ранены
13:04
В Харькове призывают уменьшить потребление света из-за восстановительных работ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV