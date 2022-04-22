Терехов призвал жителей Северной Салтовки, Пятихаток и других районов Харькова, находящихся под постоянным обстрелом, эвакуироваться
Мэр Харькова Игорь Терехов обратился с просьбой эвакуироваться к жителям Северной Салтовки, Пятихаток и других районам, находящимся под постоянным обстрелом оккупантов
Об этом идет речь в официальном Telegram-канале Харьковского городского совета.
По словам Терехова, российский враг продолжает жестоко обстреливать жилые районы города, в частности, сегодня было разрушено два рынка.
"Да, это нелегко, но мы готовы вас эвакуировать. Очень прошу, примите решение сохранить свою жизнь. Мы вас вывезем и поселим в нормальные условия. Я встречался с харьковчанами, которые последние восемь недель не видели ничего, кроме бомбардировок своих домов. Сегодня наши службы создали для них нормальные условия проживания. Они пережили ужасные дни, но у них есть дух и огромная вера в нашу победу! Победу, которую Украина обязательно одержит!", - сказал Терехов.
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал не эвакуировавшихся харьковчан без необходимости не покидать укрытия, убежища и станции метрополитена.
- 19 апреля в результате обстрела из "урагана" в Харькове погибли 4 человека, еще 14 мирных жителей ранены, повреждены дома, гаражи и супермаркет.
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