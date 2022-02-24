Терехов призвал жителей Харькова пойти на ночь в метро и хранилища
Мэр Харькова Игорь Терехов попросил людей не оставаться на ночь в квартирах
Об этом он сообщил в комментарии УП .
Мэр рассказал, что в Харькове стабильная ситуация.
"Вода в городе есть, тепло есть. Харьков работает в обычном режиме Информация о воздушной тревоге - неправда. Этого нет. Сирены не включались. Но мы получаем от военных постоянные предупреждения о возможных артобстрелах. Поэтому я массово обращаюсь к харьковчанам, чтобы они не оставались ночевать в квартирах, а спускались в метро, в хранилища", - сказал Терехов.
Терехов сообщил, что под городом идут бои, но ВСУ удерживают позиции.
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