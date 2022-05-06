Терехов призвал харьковчан 9 мая не ходить к мемориалу Славы из-за возможных провокации РФ

Об этом он заявил в комментарии 24 канала.

"Хочу попросить, 9 мая не ходите к Мемориалу. Я знаю, что эта традиция всегда была у нас в Харькове и стране", - подчеркнул Терехов.

По его словам, россияне снова могут его обстрелять.

Мэр призвал, что 9 мая следует упомянуть всех освободителей Украины дома.

"К мемориалу мы обязательно сходим все вместе после победы и обязательно чтим тех людей, которые отстояли Украину в той далекой войне против фашистских оккупантов и сейчас против российских", - добавил он.

Терехов отметил, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Харькове переименуют улицы, скверы и площади, связанные с государством-агрессором.

"Сегодня однозначно не должно быть у нас в названиях улиц, площадей, спусков, шоссе названий российских городов. Это моя четкая позиция", - подчеркнул городской глава.

Харьков разорвет также отношения с российскими городами-"побратимами". Он пообещал, что эти решения будут вынесены на обсуждение в сессионный зал горсовета.

В День города (7 мая), День памяти (8 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) все запланированные в Ивано-Франковске мероприятия отменяются .