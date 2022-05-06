Терехов призвал харьковчан 9 мая не ходить к мемориалу Славы из-за возможных провокации РФ
Городской глава Харькова Игорь Терехов призвал жителей не ходить к мемориалу Славы 9 мая из-за того, что россияне могут планировать провокации в этот день
Об этом он заявил в комментарии 24 канала.
"Хочу попросить, 9 мая не ходите к Мемориалу. Я знаю, что эта традиция всегда была у нас в Харькове и стране", - подчеркнул Терехов.
По его словам, россияне снова могут его обстрелять.
Мэр призвал, что 9 мая следует упомянуть всех освободителей Украины дома.
"К мемориалу мы обязательно сходим все вместе после победы и обязательно чтим тех людей, которые отстояли Украину в той далекой войне против фашистских оккупантов и сейчас против российских", - добавил он.
Терехов отметил, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Харькове переименуют улицы, скверы и площади, связанные с государством-агрессором.
"Сегодня однозначно не должно быть у нас в названиях улиц, площадей, спусков, шоссе названий российских городов. Это моя четкая позиция", - подчеркнул городской глава.
Харьков разорвет также отношения с российскими городами-"побратимами". Он пообещал, что эти решения будут вынесены на обсуждение в сессионный зал горсовета.
- В День города (7 мая), День памяти (8 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) все запланированные в Ивано-Франковске мероприятия отменяются .
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