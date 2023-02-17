Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

"Ни я, ни вы не понимаем, что у них там в голове и какие планы руководства Российской Федерации. Хотя и это не главное. Главное – насколько мы будем подготовлены, насколько мы готовы дать отпор всем этим попыткам. Будут ли попытки? Уверен, какие-то такие попытки будут", - подчеркнул Терехов.

Мэр города призывает не бояться, потому что украинское войско ответит.

"Дадим ли мы ответ? Безусловно, дадим. Поэтому здесь не нужно бояться. Мы готовы отражать все эти попытки и мы победим, это безусловно", - заметил он.

На вопрос, готов ли Харьков к наплыву беженцев в случае активизации РФ в направлении Харьковской области, Терехов ответил: "Вы задаете трудный вопрос. Мы видим, что один из потенциальных планов россиян – это движение в сторону Купянска. На том направлении идут бои. Наши военные сейчас отбивают атаки противника".

Сейчас в городе уже очень много переселенцев из области. Всего в Харькове около 80 тыс. внутренне перемещенных лиц.

"Мы их обеспечили общежитиями. Это наши граждане, мы пытаемся создать им более или менее нормальные условия для проживания в Харькове. Поэтому мы готовились раньше к приему людей и готовимся сейчас", - добавил он.