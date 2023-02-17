Терехов о возможном наступлении россиян на Харьков: уверен, какие-то попытки будут
Мэр Харькова Игорь Терехов не исключает попыток наступления российских войск в направлении Харькова
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .
"Ни я, ни вы не понимаем, что у них там в голове и какие планы руководства Российской Федерации. Хотя и это не главное. Главное – насколько мы будем подготовлены, насколько мы готовы дать отпор всем этим попыткам. Будут ли попытки? Уверен, какие-то такие попытки будут", - подчеркнул Терехов.
Мэр города призывает не бояться, потому что украинское войско ответит.
"Дадим ли мы ответ? Безусловно, дадим. Поэтому здесь не нужно бояться. Мы готовы отражать все эти попытки и мы победим, это безусловно", - заметил он.
На вопрос, готов ли Харьков к наплыву беженцев в случае активизации РФ в направлении Харьковской области, Терехов ответил: "Вы задаете трудный вопрос. Мы видим, что один из потенциальных планов россиян – это движение в сторону Купянска. На том направлении идут бои. Наши военные сейчас отбивают атаки противника".
Сейчас в городе уже очень много переселенцев из области. Всего в Харькове около 80 тыс. внутренне перемещенных лиц.
"Мы их обеспечили общежитиями. Это наши граждане, мы пытаемся создать им более или менее нормальные условия для проживания в Харькове. Поэтому мы готовились раньше к приему людей и готовимся сейчас", - добавил он.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предположил вероятность наступления российских агрессоров в Харьковской или Запорожской областях.
- После этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что не исключает вероятности наступления РФ в Харьковской области . В то же время он подчеркнул, что ВСУ готовы к такому сценарию.
- Уже 13 февраля майор 103-й бригады ТрО ВСУ Александр Ганущин сообщил: в 15 км севернее Купянска враг пытается отвоевать для себя позиции вдоль реки Оскол .
- 15 февраля стало известно, что в ВСУ не исключают, что войска РФ могут снова пойти в наступление на Харьковском направлении , но отслеживают действия врага и в случае атаки готовы ответить.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное