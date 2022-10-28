Об этом сообщило Суспмльное.

Стало известно, что сказки будут выходить с 27 октября еженедельно. Послушать их можно по ссылке или на ютуб-канале "Бробакс".

Проект состоит из 12 познавательно-развлекательных аудиосказок, которые будут озвучивать украинские артисты, военные, художники, народные любимцы.

"Сказки нового времени - это терапевтические истории общего опыта украинских семей, которые правдиво, но деликатно будут объяснять детям новые реалии, пунктиром проходящие в интересных рассказах со счастливыми завершениями. Концепты 12 тем, которые легли в основу сказок - разлука, поддержка, доброта, дружба , солидарность, утрата, вера в общую победу и другие", - отмечают авторы проекта.

Также сообщается, что сказки прорабатывали на нетравматичность с автором текстов Ириной Выговской, психологом Марианной Новаковской и социологом Викторией Бриндзой. Иллюстрации создал Георгий Сагитов.

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Марианна Новаковская отмечает, что даже маленьким детям нужны ответы на непростые вопросы о войне, смерти и прочее. Задача взрослых – дать ответы, не уходить от сложных вопросов, найти возможность подобрать слова, образы, дать чувство безопасности, даже когда самим страшно.

"Храбрые сказки" начались с самоката в Гуманитарном штабе, где я волонтерила в начале полномасштабного вторжения. Растерянные родители, прибывавшие эвакуационными поездами, решали жизненно необходимые вопросы, а дети скучали по велосипедам, самокатам, медвежатам. Придуманная мимоходом история о самокате, который ждет дома, очень ободрила маленькую Злату из Мариуполя, пока мы срочно искали его для нее во Львове. Истории появлялись одна за другой, как ответ на события вокруг", - сообщила руководительница редакции детского и подросткового вещания цифровых платформ Суспильного Виктория Мурована.

Кроме этого отмечается, что первую сказку "Вел и Цуц" из сборника читает Юлия Санина, лидер группы The HARDKISS.

"Я очень рада приобщиться к такому нужному проекту. Сложно даже представить, что переживают в душе наши дети во время войны. Мы, взрослые, стараемся помочь малышам. Поэтому сказкотерапия очень важна. Она успокаивает, объясняет детям их переживания и чувства. Я считаю, что и взрослым не помешает пройти такую терапию", – рассказала она.

4 октября в четырех странах – Украине, Германии, Австрии и Нидерландах – стартовал книжный проект для украинских детей "Better Time Stories".

22 октября первые леди Украины и Германии представили книжный проект "Better Time Stories" во Франкфурте.

26 октября стало известно, что дневник 12-летней Евы Скалецкой, которая из-за войны выехала с бабушкой из Харькова в Дублин, вышел в британском издательстве под названием "Вы не знаете, что такое война: дневник юной девушки из Украины"

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