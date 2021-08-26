Теракты в Кабуле совершил террорист-смертник "Исламского Государства", - POLITICO
По информации журналистов, теракт в захваченном талибами городе рядом с международным аэропортом Хамида Карзая организовало "Исламское Государство"
Об этом пишет Politico и DailyMail.
Два отдельных взрыва потрясли Кабул, не менее 13 погибших, включая детей. Ранены три американских солдата.
Президента Джо Байдена проинформировали о взрыве, один из которых поразил толпу афганцев, у входа в аэропорт Хамида Карзая, а другой, попал в отель Баронс, после чего началась стрельба на фоне массовой паники.
На снимках с места происшествия видно множество окровавленных людей, которых вывозят с места взрыва, сообщается о многочисленных жертвах.
Свидетели рассказали Sky News, что террорист-смертник взорвал устройство в канализационном канале, наполненном людьми, и были "однозначно" жертвы среди гражданского населения.
Свидетель сказал, что американские солдаты пропустили этот проход, и ему сказали, что среди американских войск есть жертвы.
Он добавил: "Это может быть конец авиаперевозок".
Между тем афганец, стоявший в очереди в аэропорт, сказал, что взрыв произошел посреди тысячной толпы, и он увидел много раненых и искалеченных людей, и ему рассказали о многочисленных смертельных случаях.
Ответственным за взрыв стал террорист -смертник "Исламского Государства", заявил POLITICO американский чиновник, знакомый с ситуацией.
По словам четырех источников, которые знают о ситуации, нападение произошло недалеко от Abbey Gate - въезда в аэропорт - где персонал США недавно принимал американских граждан на борт эвакуационных рейсов.
После взрывов Германия объявила, что все ее военные самолеты покинули Кабул, и она завершила операцию по эвакуации.
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