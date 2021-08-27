Теракты в Кабуле: погибли 13 американских солдат, более 90 афганцев, Байден пообещал ответ "Исламскому Государству"

Об этом рассказывает The Wall Street Journal .



Суммарное количество погибших от взрывов, прогремевших в четверг, 26 августа, возле аэропорта Кабула, достигло 103. Среди погибших - 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.



Президент США Джо Байден обратился к нации из-за терактов в Кабуле, рассказывает Радио Свобода.

"Мы не простим, не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить", - сказал Байден в обращении.

Он добавил, что поручил военным командирам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и главарям "Исламского государства", которое взяло на себя ответственность за взрывы.

Соединенные Штаты координируют эвакуацию с талибами с тех пор, как боевики захватили Кабул в начале месяца.

По словам Байдена, террористическая атака не остановит Соединенные Штаты в миссии по эвакуации тысяч американских граждан, союзников и афганцев, которые находятся в группе риска, из Афганистана.

"Террористы не остановят нас. Мы не позволим им остановить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию", - заверил Байден, добавив, что за последние 12 дней из страны были вывезены более 100 тыс. человек.

Байден подтвердил, что 31 августа - крайний срок вывода войск США из Афганистана, заявив, что в ближайшие несколько дней будет достаточно времени, чтобы завершить эвакуацию. По оценкам, около 1000 граждан США все еще находятся в стране.

После этого посол Франции в Афганистане предупредил о возможности еще одного взрыва в Кабуле

Впоследствии второй взрыв прогремел в гостинице " Баронс ", где останавливаются британцы и американцы.

Корреспондент ВВС заявила, что военных в аэропорту предупредили о возможности ракетного удара.

СМИ и талибы заявили о причастности " Исламского государства " к терактам. Позже то взяло на себя ответственность

В течение вечера СМИ информировали о новых взрывах в столице Афганистана

Напомним, 26 августа прогремел взрыв у входа в аэропорт Кабула: террорист-смертник подорвал себя в толпе.