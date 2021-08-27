Теракты в Кабуле: погибли 13 американских солдат, более 90 афганцев, Байден пообещал ответ "Исламскому Государству"
В результате взрывов в столице Афганистана в течение дня погибли 90 афганцев, более 150 получили ранения
Об этом рассказывает The Wall Street Journal .
Суммарное количество погибших от взрывов, прогремевших в четверг, 26 августа, возле аэропорта Кабула, достигло 103. Среди погибших - 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.
Президент США Джо Байден обратился к нации из-за терактов в Кабуле, рассказывает Радио Свобода.
"Мы не простим, не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить", - сказал Байден в обращении.
Он добавил, что поручил военным командирам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и главарям "Исламского государства", которое взяло на себя ответственность за взрывы.
Соединенные Штаты координируют эвакуацию с талибами с тех пор, как боевики захватили Кабул в начале месяца.
По словам Байдена, террористическая атака не остановит Соединенные Штаты в миссии по эвакуации тысяч американских граждан, союзников и афганцев, которые находятся в группе риска, из Афганистана.
"Террористы не остановят нас. Мы не позволим им остановить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию", - заверил Байден, добавив, что за последние 12 дней из страны были вывезены более 100 тыс. человек.
Байден подтвердил, что 31 августа - крайний срок вывода войск США из Афганистана, заявив, что в ближайшие несколько дней будет достаточно времени, чтобы завершить эвакуацию. По оценкам, около 1000 граждан США все еще находятся в стране.Напомним, 26 августа прогремел взрыв у входа в аэропорт Кабула: террорист-смертник подорвал себя в толпе.
- После этого посол Франции в Афганистане предупредил о возможности еще одного взрыва в Кабуле
- Впоследствии второй взрыв прогремел в гостинице " Баронс ", где останавливаются британцы и американцы.
- Корреспондент ВВС заявила, что военных в аэропорту предупредили о возможности ракетного удара.
- СМИ и талибы заявили о причастности " Исламского государства " к терактам. Позже то взяло на себя ответственность
- В течение вечера СМИ информировали о новых взрывах в столице Афганистана
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.02
-
EUR
Покупка 31.34Продажа 31.75
- Актуальное
- Важное