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OPINION

Терактом на Каховской ГЭС Россия пытается выбросить Украину из зернового рынка

12 июня, 2023 понедельник
16:05
Мнение Павел Климкин

Западу и нам нужна общая стратегия, как не дать РФ разыгрывать продовольственное "оружие" как свой козырь

Эмоциональное цунами вокруг разрушения РФ Каховской ГЭС не должно затенять для нас долгосрочные последствия. Страдания людей и животных, экологическая катастрофа доминируют в наших эмоциях. Но влияние на продовольственную безопасность в мире тоже будет весомым. Отсутствие орошения и весь комплекс проблем будет влиять на мировые цены, а Кремль это в полной мере будет использовать, особенно в незападном мире. Россия будет делать все, чтобы вытолкнуть нас с позиции ключевого игрока на рынке аграрной продукции. Разрушение плотины в этом смысле для РФ – это долгосрочная инвестиция. На этой неделе, когда группа африканских лидеров посетит Украину и РФ, мы будем говорить о нашем суверенитете и ценностях, а Россия будет спекулировать на ценах на зерно. Да и для африканцев зерно и удобрения это вопрос номер один.

Россия будет делать все, чтобы вытолкнуть нас с позиции ключевого игрока на рынке аграрной продукции. Разрушение плотины в этом смысле для РФ это долгосрочная инвестиция

РФ получила еще один повод качать выгодные для себя условия "зерновой договоренности" - через смягчение санкций на свой экспорт. И желающих поддержать ее будет, к сожалению, предостаточно — под соусом "гуманитарной заботы о тех, кто не может позволить себе купить хлеб". Дискуссии будут очень непростыми, ведь оттолкнуть незападный мир мы не хотим и не можем.

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Западу и нам нужна общая стратегия, как не дать РФ разыгрывать продовольственное "оружие" как свой козырь. Предельная цена на нефть и нефтепродукты, экспортируемые из России, стала запоздалым, но достаточно эффективным рычагом влияния на РФ. Логика рынков зерна и удобрений другая, но необходимо, чтобы санкции в отношении аграрной сферы РФ оставались. Если критически нужно, то можно обсуждать временные исключения для отдельных стран, но ни в коем случае не упразднять, даже временно, поскольку ввести их снова будет политически суперсложно, а преступник вместо наказания получит еще и награду.

И, конечно, РФ должна нам компенсировать также потерянные или недополученные урожаи, а не только прямой ущерб. Это, конечно, дело будущего, но начинать об этом говорить следует именно сейчас.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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