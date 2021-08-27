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Теракт возле аэропорта Кабула: среди погибших были граждане Великобритании

27 августа, 2021 пятница
19:51
Общество

Правительство Великобритании сообщило, что в результате теракта возле аэропорта Кабула погибли граждане Великобритании

Об этом сообщает ВВС, передает Украинская правда.

"Это были невинные люди, и это трагедия, что, когда они пытались спасти своих близких, они были убиты робкими террористами", - сказал министр иностранных дел Доминик Рааб.

Он заявил, что "глубоко опечален" известием о смертельных случаях, добавив, что еще двое британцев были ранены.

Рааб добавил, что смертельная атака возле аэропорта Кабула "подтверждает, почему мы делаем все возможное, чтобы вывезти людей".

"Мы не будем отворачиваться от тех, кто смотрит на нас в час нужды, и террористы нас никогда не запугают", - добавил министр.

  • Напомним, 26 августа прогремел взрыв у входа в аэропорт Кабула: террорист-смертник взорвал себя в толпе.
  • После этого посол Франции в Афганистане предупредил о возможности еще одного взрыва в Кабуле
  • Впоследствии второй взрыв прогремел в гостинице "Баронс", где останавливаются британцы и американцы.
  • Корреспондент ВВС заявила, что военных в аэропорту предупредили о возможности ракетного удара.
  • СМИ и талибы заявили о причастности "Исламского государства" к терактам. Позже и взяла на себя ответственность
  • В течение вечера СМИ информировали о новых взрывах в столице Афганистана

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теракт
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