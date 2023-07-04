Теракт в Тель-Авиве: водитель авто сбил людей на тротуаре и набросился на прохожих с ножом: 7 раненых
В израильском городе Тель-Авив 4 июля нападавший на автомобиле наехал на пешеходов возле торгового центра, а после напал на прохожих с ножом. В результате семь раненых
Об этом пишет CNN.
По словам спикера полиции, "террористическое нападение" произошло на улице Пинхаса Розена в северной части Тель-Авива. Он также сообщил, что нападавшего убил вооруженный гражданский человек.
"Этот акт терроризма был сложным: автомобиль сбил пешеходов, а затем мужчина, оставив свой автомобиль, вышел на улицу и нанес ножевые ранения невинным мирным гражданам", - заявил начальник штаба израильской экстренной медицинской службы.
Отмечается, что одна из пострадавших, 46-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии.
Палестинский исламский джихад одобрил нападение, заявив, что это "ответ сопротивления на происходящее в Дженине". Однако организация не взяла на себя непосредственно ответственность за теракт.
- Напомним, 9 мая Израиль ликвидировал нескольких командиров Исламского джихада в секторе Газа.
- 11 мая Израиль получил массированную ракетную атаку со стороны Сектора Газа, в ответ на которую нанес по ХАМАС "сильнейший удар", который они когда-либо знали. В тот же день Израиль ликвидировал руководителя ракетных войск Исламского джихада Али Гали и его заместителя Ахмеда Абу Дакки.
- Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал действия сил безопасности страны во время недавнего конфликта с террористической группировкой в секторе Газа, заявив о ликвидации верхушки "Исламского джихада".
- 29 мая израильские боевые самолеты обстреляли несколько военных объектов вблизи столицы Сирии Дамаска.
- В ночь на 3 июля Израиль приступил к масштабной военной операции в палестинском лагере в Дженнине на Западном берегу реки Иордан.
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