Об этом пишет CNN.

По словам спикера полиции, "террористическое нападение" произошло на улице Пинхаса Розена в северной части Тель-Авива. Он также сообщил, что нападавшего убил вооруженный гражданский человек.

"Этот акт терроризма был сложным: автомобиль сбил пешеходов, а затем мужчина, оставив свой автомобиль, вышел на улицу и нанес ножевые ранения невинным мирным гражданам", - заявил начальник штаба израильской экстренной медицинской службы.

Отмечается, что одна из пострадавших, 46-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии.

Палестинский исламский джихад одобрил нападение, заявив, что это "ответ сопротивления на происходящее в Дженине". Однако организация не взяла на себя непосредственно ответственность за теракт.