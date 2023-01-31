Об этом сообщает пакистанское издание Dawn.

"Чиновники заявили, что по меньшей мере 59 человек погибли и 157 получили ранения", - передает издание.

Как пишет Dawn, взрыв в мечети совершил террорист-смертник во время молитвы. В момент взрыва непосредственно в мечети находились около 120 человек, большинство присутствовавших были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Часть мечети и крыша здания рухнули.

Издание напоминает, что в граничащем с Афганистаном Пешаваре высока активность исламистов из группировки "Техрик Талибан Пакистан" (ТТП). Брат одного из лидеров ТТП Умара Халида Хорасани, убитого в августе 2022 года, заявил, что это месть за смерть их командира.

Спикер больницы Леди Ридинг (LRH) Мохаммад Асим подтвердил количество пострадавших, поскольку усилия по спасению оказавшихся под завалами продолжались до ночи.

Комиссар Пешавар Риаз Мехсуд подчеркнул, что внутри мечети все еще продолжается спасательная операция, поскольку многие люди до сих пор находятся под обломками.

Напомним, 27-28 января в Иерусалиме произошло два теракта, вблизи синагоги и на улице города. Погибли три человека, еще пятеро ранены.

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