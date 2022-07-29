Теракт в Оленовке совершили наемники из ЧВК Вагнера по личной команде их руководителя Пригожина, – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Разведчики говорят, что теракт произошел еще 28 июля.

"На территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы. По сообщению российских источников, около 40 украинцев убиты, количество раненых - уточняется", - пишут в ГУР.

Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из Азовстали.

"Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских Защитников. Отмечаем, что взрывы в Оленовке, которые привели к гибели украинских Защитников, - сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации он осуществлен руками наемников из состава ЧВК Вагнера (Лига) по личной команде номинального владельца указанной ЧВК – Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны РФ Главная цель теракта – сокрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на "объект" прибыла комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных", – рассказывают наши разведчики.

Как отмечают в ГУР, поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не соответствовали требованиям российского руководства, то эта "проблема была решена путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами".

"Еще одна цель совершенной провокации – увеличение социального напряжения в Украине. Учитывая большой общественный интерес к судьбе Героев Азовстали, по мнению авторов сценария совершенного теракта, смерть Защитников должна привести к росту социального напряжения в Украине", - добавляют разведчики.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал все международные институты высказать жесткую позицию по поводу событий в Оленовке.

"Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, которое является одним из гарантов безопасности и надлежащего содержания украинских военнопленных, должно дать надлежащую оценку событиям и приложить усилия для выяснения реальных обстоятельств и причин убийства украинских Защитников. Украина требует немедленного допуска представителей Украины на место происшествия для изучения ситуации и контроля условий содержания пленных украинских защитников. Также подчеркиваю необходимость проведения детального мониторинга условий содержания украинских пленных и гарантирования сохранения их жизни и здоровья", - заявил Кирилл Буданов.

Напомним, вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка Донецкой области, где содержались украинские пленные

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