Теракт в Оленовке совершили наемники из ЧВК Вагнера по личной команде их руководителя Пригожина, – разведка
Убийство украинских защитников в Оленовке – это осознанный акт терроризма, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Разведчики говорят, что теракт произошел еще 28 июля.
"На территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы. По сообщению российских источников, около 40 украинцев убиты, количество раненых - уточняется", - пишут в ГУР.
Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из Азовстали.
"Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских Защитников. Отмечаем, что взрывы в Оленовке, которые привели к гибели украинских Защитников, - сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации он осуществлен руками наемников из состава ЧВК Вагнера (Лига) по личной команде номинального владельца указанной ЧВК – Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны РФ Главная цель теракта – сокрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на "объект" прибыла комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных", – рассказывают наши разведчики.
Как отмечают в ГУР, поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не соответствовали требованиям российского руководства, то эта "проблема была решена путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами".
"Еще одна цель совершенной провокации – увеличение социального напряжения в Украине. Учитывая большой общественный интерес к судьбе Героев Азовстали, по мнению авторов сценария совершенного теракта, смерть Защитников должна привести к росту социального напряжения в Украине", - добавляют разведчики.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал все международные институты высказать жесткую позицию по поводу событий в Оленовке.
"Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, которое является одним из гарантов безопасности и надлежащего содержания украинских военнопленных, должно дать надлежащую оценку событиям и приложить усилия для выяснения реальных обстоятельств и причин убийства украинских Защитников. Украина требует немедленного допуска представителей Украины на место происшествия для изучения ситуации и контроля условий содержания пленных украинских защитников. Также подчеркиваю необходимость проведения детального мониторинга условий содержания украинских пленных и гарантирования сохранения их жизни и здоровья", - заявил Кирилл Буданов.
- Напомним, вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка Донецкой области, где содержались украинские пленные
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