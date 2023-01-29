Теракт в Израиле: в стране усилят полицию и армию, а получение оружия упростят

Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в твиттере.

Как отмечается, во время заседания правительства было принято ряд решений: упростить процедуру, по которой получают разрешение на ношение оружия, усиление армии и полиции и укрепление еврейских поселений на западном берегу реки Иордан.

Примечательно, что также усилится борьба с незаконным обладанием оружием: практику задержаний и целенаправленных операций за такие нарушения усилят.

Напомним, по меньшей мере семь человек погибли и еще трое получили ранения в результате теракта 27 января в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме

На следующий день произошел второй теракт в Иерусалиме в сутки: 28 января в городе Давида, Иерусалим, произошла стрельба: из-за предполагаемого террористического акта двое мужчин получили ранения.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате терактов в Иерусалиме.

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