Теракт в Иерусалиме унес жизнь женщины из Украины
Посольство Украины в Государстве Израиль сообщило, что в результате теракта в Иерусалиме погибла гражданка Украины
Об этом сообщили в facebook.
"Посольство Украины в Израиле глубоко обеспокоено и поражено ужасающими нападениями в Иерусалиме. Террор и насилие против мирного населения, против детей, недопустимы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что среди жертв есть гражданка Украины.
"Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся о полном выздоровлении раненых", - добавляется.
- Напомним, вечером 27 января по меньшей мере семь человек погибли и еще трое получили ранения в результате теракта в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.
- 28 января в городе Давида, Иерусалим, произошла стрельба: из-за предполагаемого террористического акта двое мужчин получили ранения.
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