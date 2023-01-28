Об этом сообщили в facebook.

"Посольство Украины в Израиле глубоко обеспокоено и поражено ужасающими нападениями в Иерусалиме. Террор и насилие против мирного населения, против детей, недопустимы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди жертв есть гражданка Украины.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся о полном выздоровлении раненых", - добавляется.

Напомним, вечером 27 января по меньшей мере семь человек погибли и еще трое получили ранения в результате теракта в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.

28 января в городе Давида, Иерусалим, произошла стрельба: из-за предполагаемого террористического акта двое мужчин получили ранения.

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