Теракт в Брюсселе: министр юстиции Бельгии уходит в отставку

Об этом сообщает VRT.

Министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборн заявил, что берет политическую ответственность за неспособность предотвратить теракт в Брюсселе, который привел к гибели двух человек.

По словам ван Квикенборна, он узнал, что еще в августе 2022 года Тунис направил в Бельгию запрос на экстрадицию исполнителя теракта, но судья не вынес никакого решения по запросу.

"Это индивидуальная ошибка, это грубая ошибка, это неприемлемая ошибка. Это ошибка с драматическими последствиями… Несмотря на то, что это работа отдельного, независимого судьи, я хочу взять на себя политическую ответственность за эту неприемлемую ошибку", – добавил Винсент ван Квикенборн.

В VRT пишут, что решение об отставке стало неожиданностью для Бельгии. Ван Квикенборн считался одним из сильнейших членов федерального правительства, а также одним из популярнейших представителей фламандских либералов.