Теракт в Брюсселе: министр юстиции Бельгии уходит в отставку
В пятницу, 20 октября, министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборн объявил об отставке
Об этом сообщает VRT.
Министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборн заявил, что берет политическую ответственность за неспособность предотвратить теракт в Брюсселе, который привел к гибели двух человек.
По словам ван Квикенборна, он узнал, что еще в августе 2022 года Тунис направил в Бельгию запрос на экстрадицию исполнителя теракта, но судья не вынес никакого решения по запросу.
"Это индивидуальная ошибка, это грубая ошибка, это неприемлемая ошибка. Это ошибка с драматическими последствиями… Несмотря на то, что это работа отдельного, независимого судьи, я хочу взять на себя политическую ответственность за эту неприемлемую ошибку", – добавил Винсент ван Квикенборн.
В VRT пишут, что решение об отставке стало неожиданностью для Бельгии. Ван Квикенборн считался одним из сильнейших членов федерального правительства, а также одним из популярнейших представителей фламандских либералов.
- В понедельник, 16 октября, в результате стрельбы в центре Брюсселя погибли два шведа. Стрелка во время задержания была застрелена полицией. Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.74Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное