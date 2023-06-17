Экономическая ситуация

По данным Госстата, рост сезонно скорректированного реального ВВП в I кв. 2023 г. по сравнению с 4-м кварталом 2022 г. составил 2.4%. С одной стороны, это свидетельствует о постепенной адаптации украинской экономики к сложным условиям военного времени, но сокращение ВВП в годовом измерении на 10.5%, что хотя и оказалось ниже ожиданий Минэкономики (-14.1%), свидетельствует, что экономическая ситуация продолжает нуждаться в активной поддержки со стороны государства.

Негативными факторами остаются постоянная неопределенность функционирования зернового коридора и ограничительные меры со стороны соседних стран. К примеру, на прошлой неделе Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС (Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии) до 15 сентября. Хотя Европейская Комиссия пообещала постепенно (до 15 сентября) отменить такие ограничения, это может создать дополнительные трудности для вывоза украинского зерна из страны после уборки урожая. Также длительное негативное влияние на экономическую активность будет иметь террористический акт РФ по разрушению Каховской ГЭС. Это будет иметь как краткосрочные последствия для инфляции из-за уменьшения предложения фруктов и овощей из южных регионов, так и ограничит производственный потенциал промышленных предприятий, активно использовавших воду из Каховского водохранилища для технологических нужд, в среднесрочной перспективе.

Длительное негативное влияние на экономическую активность будет иметь террористический акт РФ по разрушению Каховской ГЭС

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Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 13.06.2023, министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 2,5 млрд. гривен на сроки от 1 до 3 лет по ставкам от 18,4% до 19,75% (доходность на уровни предыдущего аукциона). Спрос на бенчмарк-ОВГЗ с погашением в феврале 2026 г. был незначительным (0,6% выставленного объема на продажу). Ввиду того, что подавляющая часть средств была привлечена по ОВГЗ с более короткими сроками, средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 18,95%.

Валютный рынок

Заметное увеличение предложения иностранной валюты на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне постоянного спроса на нее на прошлой неделе обусловило сокращение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 258 млн долларов США (по сравнению с 457 млн долларов неделей ранее).

Объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке.

Объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке. По состоянию на 1 июня 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным Национального банка составили 37,3 млрд дол. США, увеличившись за месяц на 4%.

Финансовый сектор

По данным Национального банка, показатели адекватности капитала банков по результатам мая увеличились до 22,80% для регулятивного (в апреле – 20,95%) и 14,25% – для основного капитала банков (в апреле – 13,4%). Соответствующие значения превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и выступают предохранителем негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

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Достаточность капитала банков создает возможности для развития банковского кредитования, которое снизилось до уровня середины 2021 г. Так, по оперативным данным Национального банка объем кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору, в мае сократился на 1,4% (в том числе в гривне – на 0,8%, в иностранной валюте – на 2,6%. В то же время кредитование домохозяйств в марте увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2% за счет гривневых кредитов.

Зато фондирование банков за счет гривневых депозитов продолжало расти. В частности, остатки на гривневых счетах корпораций в мае выросли на 4,3%, население – на 2,0%. Ставки по новым гривневым депозитам в мае выросли на 0,3 в. п. для бизнеса и 0,6 и. п. для населения. Соотношение кредитов и депозитной базы банков продолжает находиться на нисходящем тренде и требует принятия мер по повышению эффективности кредитной поддержки экономики.

Фондирование банков за счет гривневых депозитов продолжало расти. В частности, остатки на гривневых счетах корпораций в мае выросли на 4,3%, население – на 2,0%. Ставки по новым гривневым депозитам в мае выросли на 0,3 в. п. для бизнеса и 0,6 и. п. для населения

При этом объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) увеличился до более 640 млрд грн, из которых около 2/3 – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты и отток наличных денег во внебанковское обращение уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (20%).

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На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 440 льготных кредитов на общую сумму 2,3 млрд грн., из которых около половины - государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 28,6 тысячи на общую сумму 115,5 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Чаще всего по программе кредитовались предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства, торговли и производства, а также промышленной переработки.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.