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Обзор

Теракт на Каховской ГЭС, контрнаступление ВСУ на нескольких направлениях, сеть "дроновых диверсантов" в РФ. Акценты мировых СМИ 6 июня

6 июня, 2023 вторник
10:53
Мир про Украину

Главной темой первых полос мировых медиа во вторник 6 июня стал теракт россиян на Каховской ГЭС и подрыв дамбы. Параллельно не стихает обсуждение, началось ли уже контрнаступление Украины и что происходит на фронте сейчас. Американские журналисты также говорят, что Украина создала сеть диверсантов в РФ для атак дронами

На таких темах акцентируют международные издания 6 июня:

Подрыв Каховской ГЭС и угроза подтопления окрестных территорий

Украина обвинила Россию в подрыве важной Каховской дамбы и гидроэлектростанции на юге Украины, подающей воду для охлаждения соседней Запорожской АЭС, пишет The New York Times. Журналисты говорят, что, хоть изображения и подтвердили разрушение, непонятно, кто за это ответственен. По данным местных властей, вода ниже по течению дамбы достигнет критического уровня примерно в полдень. Отмечается, что в течение нескольких месяцев украинцы и россияне обвиняли друг друга в заговоре взорвать дамбу, лежащую вдоль фронта. Владимир Зеленский осудил разрушение дамбы как террористический акт и обвинил в этом российские войска. Все службы работают и созвано экстренное заседание СНБО.

підрив Каховської ГЕС

Фото: Reuters

The Guardian пишет, что нужно знать о стратегически важном водохранилище Украины. В ОК "Юг" заявили, что дамбу во вторник утром подорвали российские войска. На кадрах видно, что центральная часть плотины отсутствует. А местный оккупационный пророссийский мэр Владимир Леонтьев назвал это террористическим актом. Отмечается, что Новокаховская дамба на реке Днепр расположена в 30 км к востоку от Херсона. Ее уничтожение будет иметь ряд значительных последствий для местности и военных усилий Украины в целом. Больше о том, почему дамба в Новой Каховке важна и что происходило раньше, в материале.

Украина назвала подрыв Каховской дамбы экоцидом и подчеркнула, что россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсонской области и в Крыму, кроме того, за возможное уничтожение некоторых населенных пунктов и биосферы, пишет CNN. Эвакуация жителей в зоне опасности началась. Людей призывают спасать свою жизнь. О масштабной катастрофе от разрушения Каховской ГЭС Владимир Зеленский говорил еще в октябре прошлого года, напоминают в издании. Также отмечается, что эксперты Международного агентства по атомной энергии заявили, что внимательно следят за ситуацией по подрыву Каховской ГЭС и уверяют, что нет непосредственного риска ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Подтопление грозит около 80 населенных пунктов. Gazeta Wyborcza напоминает, что россияне уже однажды взорвали дамбу на Днепре по приказу Сталина. Тогда погибли 120 тысяч человек. А вот в первые дни полномасштабной войны украинское ПВО сбило ракету, летевшую в сторону дамбы на огромном Киевском водохранилище.

Украинское контрнаступление и сеть дронов в России

The New York Times говорит, что по мере усиления украинских атак официальные лица США видят признаки контрнаступления. Собственно Киев официально не объявлял о начале работы. Но накануне Россия заявила, что в Донецкой области начались крупные украинские атаки, и войска РФ якобы отразили штурмы и понесли потери. Журналисты пишут, что ВСУ активизировали артиллерийские удары и наземные штурмы в волне военной активности, которая, по предположениям американских чиновников, может сигнализировать о старте давно запланированного контрнаступления Украины.

Вооруженные Силы Украины преуспели во многих местах вдоль восточного фронта, отмечает The Washington Post. Но официальные лица в Киеве опровергли заявления Москвы о том, что украинские войска начали контрнаступление, а Россия этому помешала. Некоторые официальные лица США считают, что контрнаступление продолжается и идет хорошо для Украины. Они указывают на территориальные завоевания украинских сил к северу и югу от Бахмута и удары глубоко в тылу российских войск.

При этом CNN ссылается на замминистра обороны Анну Маляр, которая сообщила, что украинское наступление происходит на нескольких направлениях. Речь идет не только о Бахмуте. Собственно, такие заявления прозвучали после того, как Минобороны РФ сообщило, что его войска якобы противостояли широкомасштабной атаке ВСУ на востоке Донбасса. Там сказали, что были убиты 250 украинских военных и уничтожена бронетехника, но доказательства предоставили мизерные. Не следует забывать, что Москва делает завышенные заявления по украинским потерям.

ЗСУ, контрнаступ

Фото: NYT

Британское издание The Guardian пишет, что российские блогеры заполняют пробелы в контрнаступлении, в то время как украинские войска проводят зондирование на линии фронта. Отмечается, что к отдельным отчетам следует относиться скептически, однако Украина использует нетривиальный уровень силы для нападений. Хотя Киев официально не объявлял о начале контрнаступления, но атаки в последние дни выглядят как первые шаги жесткой военной кампании.

Также американские журналисты CNN сообщают, что Украина создала сеть диверсантов в России и обеспечивает ее дронами для атак на российской территории. В частности, официальные лица США считают, что эти проукраинские агенты внутри РФ совершили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив их именно с территории России. Что касается других атак дронов, в том числе ударов, направленных на жилой квартал под Москвой и по нефтеперерабатывающим заводам на юге РФ, то пока неясно, были ли они совершены с российской территории или данной сетью проукраинских агентов. По словам американских чиновников, Украина предоставила сети беспилотники собственного производства, вероятно, поставив через хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые можно использовать для отправки беспилотников или компонентов беспилотников в Россию, где они потом могли быть собраны.

Вместе с тем в Кремле заявили, что истребители F-16 могут нести ядерное оружие, если их отправить в Украину. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что поставка Киеву такого оружия приведет к дальнейшей эскалации конфликта, пишет Reuters. Президент Украины Владимир Зеленский давно призывал предоставить самолеты F-16, утверждая, что их появление с украинскими пилотами станет уверенным сигналом мира о том, что вторжение России закончится поражением.

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