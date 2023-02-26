Тепловизоры, дроны, автоматы: Эстония передала Украине новый пакет помощи
В воскресенье, 26 февраля, министр обороны Эстонии Ханно Певкур встретился в Киеве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи
Об этом Резников написал в facebook.
Он отметил, что это не первый визит министра в Киев.
В издании ERR сообщили, что в новый пакет помощи вошли автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также одежда.
"Переоценить помощь Эстонии трудно. Только представьте – общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП! Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 мм, инициатива "1 миллион снарядов 155 мм для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов - это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония", - прокомментировал Резников.
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