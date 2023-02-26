Тепловизоры, дроны, автоматы: Эстония передала Украине новый пакет помощи

Об этом Резников написал в facebook.

Он отметил, что это не первый визит министра в Киев.

В издании ERR сообщили, что в новый пакет помощи вошли автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также одежда.

"Переоценить помощь Эстонии трудно. Только представьте – общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП! Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 мм, инициатива "1 миллион снарядов 155 мм для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов - это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония", - прокомментировал Резников.