Тепло в Ахтырке будет, несмотря на почти разрушенную россиянами ТЭЦ, – замглавы Сумской ОВА
В Ахтырке Сумской области реализуют проекты, чтобы обеспечить город отоплением
Об этом в эфире Еспресо заявила заместитель главы Сумской ОВА Елена Бойко.
"Тепло будет в Ахтырке. Сегодня реализуется несколько проектов одновременно. Восстановление котла, оставшегося целым после бомбардировки – его финансируют из резервного фонда Госбюджета (86 млн – установка нового котла). Также есть реализация проекта Нефтегаза по альтернативным видам топлива. Мы ожидаем, что первые результаты этих проектов мы получим в октябре и охтырчане будут с теплом", - рассказала она.
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