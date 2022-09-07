Тепло в Ахтырке будет, несмотря на почти разрушенную россиянами ТЭЦ, – замглавы Сумской ОВА

Об этом в эфире Еспресо заявила заместитель главы Сумской ОВА Елена Бойко.

"Тепло будет в Ахтырке. Сегодня реализуется несколько проектов одновременно. Восстановление котла, оставшегося целым после бомбардировки – его финансируют из резервного фонда Госбюджета (86 млн – установка нового котла). Также есть реализация проекта Нефтегаза по альтернативным видам топлива. Мы ожидаем, что первые результаты этих проектов мы получим в октябре и охтырчане будут с теплом", - рассказала она.