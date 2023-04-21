Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Тепло приближается, дожди упрямо остаются.

22-23 апреля в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12...+18 °C.

Только завтра в восточной части, на Полтавщине и Запорожье будет свежее, +9...+12 °C.

Дожди пройдут в субботу, более умеренные - на Левобережье, на остальной территории местами небольшие осадки, с прояснениями.

В воскресенье подавляющая часть Украины наконец-то окажется в сухом воздухе.

Небольшие дожди 23 апреля пройдут только в восточных областях, на Запорожье и в Крыму.

В Киеве в субботу без существенных осадков, в воскресенье – сухая, солнечная погода.

Температура воздуха в столице 22 апреля ночью +7 °C, днем +15 °C.

В воскресенье ночью уже потеплеет до +8...+10 °C, а днем до +15...+17 °C.