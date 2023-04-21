Тепло приближается с дождями: прогноз погоды в Украине на ближайшие выходные от Натальи Диденко
В субботу, 22 апреля, и воскресенье, 23 апреля, в Украине ожидается повышение температуры воздуха, однако местами возможен дождь
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Тепло приближается, дожди упрямо остаются.
22-23 апреля в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12...+18 °C.
Только завтра в восточной части, на Полтавщине и Запорожье будет свежее, +9...+12 °C.
Дожди пройдут в субботу, более умеренные - на Левобережье, на остальной территории местами небольшие осадки, с прояснениями.
В воскресенье подавляющая часть Украины наконец-то окажется в сухом воздухе.
Небольшие дожди 23 апреля пройдут только в восточных областях, на Запорожье и в Крыму.
В Киеве в субботу без существенных осадков, в воскресенье – сухая, солнечная погода.
Температура воздуха в столице 22 апреля ночью +7 °C, днем +15 °C.
В воскресенье ночью уже потеплеет до +8...+10 °C, а днем до +15...+17 °C.
- С 24 по 26 марта в столице ученые зафиксировали шесть рекордных показателей температуры воздуха.
- 29 марта в столице зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра - 17 м/с (61 км/ч).
- За сутки 5 апреля в столице выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет - 20,6 мм. Последний рекорд был зафиксирован в 1933 году.
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