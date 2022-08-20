Тепло, но возможны дожди и грозы. Прогноз погоды на 21 августа от синоптика Наталки Диденко
В воскресенье, 21 августа, в Украине будет настоящая летняя погода, однако в Киеве ожидается дождь с грозой
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко на своем телеграмм-канале.
По данным синоптика, максимальная дневная температура воздуха 21 августа составит +24…+29 градусов. Но на Волыни, Тернопольщине, Сумщине, Черниговщине будет свежее, местами +2…+24 градуса. В южной части, на востоке Украины традиционно жарче, +27…+32 градуса.
"Дожди, как видно из прогностической карты, вероятны в Карпатах, на Закарпатье, в северных областях, кое-где в центральных областях, могут локально затронуть Харьковщину, юг Крыма. На остальной территории - сухо, солнечно", - написала Наталья Диденко.
В Киеве воскресенье сулит теплую погоду с температурой воздуха +27 градусов. В столице ожидается дождь с грозой.
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