Тепло, но периодически будет дождь: прогноз погоды от Наталки Диденко

Об этом Наталья Диденко сообщила в телеграме.

В понедельник, 24 апреля, в течение дня в Украине ожидается +14...+19 градусов, однако прогнозируются и периодические дожди: от небольших до умеренных, иногда возможны грозы.

В столице будет тепло, до +18 градусов, без существенных осадков. Однако после обеда есть вероятность небольшого дождя, возможно, с грозой.

"На неделе в среду Украину будет пересекать влажный атмосферный фронт, за которым распространится холодный воздух, только в восточной части останется теплая погода, пройдут дожди. В конце следующей недели теплая погода возобновится", - отметила синоптик.