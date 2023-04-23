Тепло, но периодически будет дождь: прогноз погоды от Наталки Диденко
В течение дня 24 апреля в Украине ожидается тепло: +14...+19 градусов, однако прогнозируется дождь - от небольшого до умеренного
Об этом Наталья Диденко сообщила в телеграме.
В понедельник, 24 апреля, в течение дня в Украине ожидается +14...+19 градусов, однако прогнозируются и периодические дожди: от небольших до умеренных, иногда возможны грозы.
В столице будет тепло, до +18 градусов, без существенных осадков. Однако после обеда есть вероятность небольшого дождя, возможно, с грозой.
"На неделе в среду Украину будет пересекать влажный атмосферный фронт, за которым распространится холодный воздух, только в восточной части останется теплая погода, пройдут дожди. В конце следующей недели теплая погода возобновится", - отметила синоптик.
- Напомним, Владимир Борейко, директор Киевского экологокультурного центра, отметил , что, по метеопрогнозу, ситуация нормализуется, но, пока будут дожди, наводнения не отступят.
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