Тепло, но будет дождь: Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на Новый год
Украину в праздничные выходные ожидает теплая и преимущественно сухая погода, но в некоторых областях ожидается небольшой дождь с мокрым снегом
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
31 декабря в течение дня в Украине ожидается +3...+9 градусов, но не в Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях, тут температура будет колебаться от +1 до +4 градусов тепла. В южной части страны и западных областях ожидается температура от +7 до +12 градусов.
Ночью в большинстве областей температура немного опустится: она будет колебаться от +2 до +3 градусов тепла.
Также в течение суток ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Он будет в основном в восточных областях Украины. Также осадки могут быть и в Карпатах и околокарпатских районах. В остальных областях кое-где может быть солнечно.
1 января в Украине станет теплее. Ожидается, что на территории страны температура будет колебаться от +5 до +14 градусов тепла. Преобладает сухая погода, но днем в Луганской и Харьковской областях возможны небольшие осадки.
В Киеве в праздничные выходные осадки не предполагаются. Температура в течение субботы и воскресенья будет колебаться от +4 до +12 градусов тепла.
"Спокойно провожаем старичка и уверенно впускаем молодой год в Украину. Ведь в новом году нам много работать, беречь и защищать свое и своих для Победы!" – подытожила Наталья Диденко.
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