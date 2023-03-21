Тепло и солнечно, возможны дожди: прогноз погоды на 22 марта от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в среду, 22 марта, в Украине теплую и солнечную погоду, местами с небольшими дождями
Об этом информирует Наталья Диденко.
22 марта в течение дня температура воздуха ожидается в +10...+16 градусов.
В центральных областях, на севере Украины, в Одесской области возможны небольшие дожди.
В западных областях – без существенных осадков.
На востоке и на большинстве юга будет сухо и даже солнечно.
Ветер сейчас не порывистый, ласковый. Направление – северо-западное и северное.
В Киеве в среду возможен небольшой дождь, однако и прояснения будут.
Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +12 градусов.
23 марта будет еще теплее, до +16...+17 градусов.
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