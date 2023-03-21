Об этом информирует Наталья Диденко.

22 марта в течение дня температура воздуха ожидается в +10...+16 градусов.

В центральных областях, на севере Украины, в Одесской области возможны небольшие дожди.

В западных областях – без существенных осадков.

На востоке и на большинстве юга будет сухо и даже солнечно.

Ветер сейчас не порывистый, ласковый. Направление – северо-западное и северное.

В Киеве в среду возможен небольшой дождь, однако и прояснения будут.

Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +12 градусов.

23 марта будет еще теплее, до +16...+17 градусов.