Тепло и солнечно: прогноз погоды в Украине на выходные от Натальи Диденко
В субботу и воскресенье во многих областях будет теплая и солнечная погода без дождей. На юге температура воздуха поднимется до +28 °C, а в Одесской области будет +30 °C.
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Выходные в Украине будут теплыми, а иногда даже и встретятся с летом. Дождей в субботу не будет.
В Одесской области, где температура воздуха кое-где будет достигать в субботу +30 °C.
В целом 21 октября максимальная температура воздуха в большинстве областей предполагается в пределах +16...+23 °C, в Закарпатье, в Черновицкой области, Винницкой области, в южной части +21...+27 °C.
В северных регионах, в частности, на Черниговщине и Сумщине будет прохладнее, +8...+13 °C.
Прогноз на воскресенье
22 октября будет преобладать сухая погода, только в западных областях пройдут дожди.
Температура воздуха в Украине в воскресенье будет составлять в течение дня +18...+23 °C, на юге до +28 °C, на северо-востоке +12...+16 °C.
Погода в выходные в столице
Дождя не предполагается, разве что туман.
В Киеве погода порадует симпатичными градусами, от +16 до +20 °C. Ночью +11...+13 °C
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
- Сегодня в большинстве областей Украины дождь , но южная часть сохраняет солнечную погоду. Ветер сильный на юге и востоке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.71Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное