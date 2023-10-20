Тепло и солнечно: прогноз погоды в Украине на выходные от Натальи Диденко

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Выходные в Украине будут теплыми, а иногда даже и встретятся с летом. Дождей в субботу не будет.

В Одесской области, где температура воздуха кое-где будет достигать в субботу +30 °C.

В целом 21 октября максимальная температура воздуха в большинстве областей предполагается в пределах +16...+23 °C, в Закарпатье, в Черновицкой области, Винницкой области, в южной части +21...+27 °C.

В северных регионах, в частности, на Черниговщине и Сумщине будет прохладнее, +8...+13 °C.

Прогноз на воскресенье

22 октября будет преобладать сухая погода, только в западных областях пройдут дожди.

Температура воздуха в Украине в воскресенье будет составлять в течение дня +18...+23 °C, на юге до +28 °C, на северо-востоке +12...+16 °C.

Погода в выходные в столице

Дождя не предполагается, разве что туман.

В Киеве погода порадует симпатичными градусами, от +16 до +20 °C. Ночью +11...+13 °C

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.