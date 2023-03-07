Об этом информирует Наталья Диденко.

В среду на Украине ожидается теплая погода.

Весна смело заявит о себе высокой температурой воздуха, ожидается в течение дня 8 марта +7...+14 градусов, на юге +10...+16 градусов.

Дожди периодически пройдут в западных областях, кое-где на востоке, севере и на юго-востоке. Хотя осадки не обещают быть длинными, периодически будут сменяться даже солнышком.

Ветер снова порывистый, юго-западного направления, временами со штормовыми порывами.

В Киеве 8 марта ожидается теплая ветреная погода с максимальной температурой воздуха до +8 градусов. Есть вероятность небольшого дождя.

По уточненному прогнозу, 9 марта теплая воздушная масса в Украине еще задержится, 10 марта станет ощутимо прохладнее в северных областях, а на юге и в центре ожидается +12...+18 градусов.

Погода в ближайшие дни - неоднородная, изменчивая, со скачками атмосферного давления и температуры (ниже прогностическая диаграмма для Киева), еще и с порывистым ветром.