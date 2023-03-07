Теплая ветреная погода, местами дожди: прогноз на 8 марта от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в среду 8 марта в Украине теплую погоду с порывистым ветром, местами пройдут дожди
Об этом информирует Наталья Диденко.
В среду на Украине ожидается теплая погода.
Весна смело заявит о себе высокой температурой воздуха, ожидается в течение дня 8 марта +7...+14 градусов, на юге +10...+16 градусов.
Дожди периодически пройдут в западных областях, кое-где на востоке, севере и на юго-востоке. Хотя осадки не обещают быть длинными, периодически будут сменяться даже солнышком.
Ветер снова порывистый, юго-западного направления, временами со штормовыми порывами.
В Киеве 8 марта ожидается теплая ветреная погода с максимальной температурой воздуха до +8 градусов. Есть вероятность небольшого дождя.
По уточненному прогнозу, 9 марта теплая воздушная масса в Украине еще задержится, 10 марта станет ощутимо прохладнее в северных областях, а на юге и в центре ожидается +12...+18 градусов.
Погода в ближайшие дни - неоднородная, изменчивая, со скачками атмосферного давления и температуры (ниже прогностическая диаграмма для Киева), еще и с порывистым ветром.
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