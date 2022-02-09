Теплая погода позволит Украине лучше подготовиться к тестовому отключению от энергосистем РФ и Беларуси, - эксперт

Об этом директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал в программе Energo Live в эфире Еспресо.TV.

"Теплая зима, в частности теплый февраль, позволяют увеличить количество угля на складах и лучше подготовиться к тесту, который запланирован на 24-26 февраля", - сказал он.

Омельченко напомнил, что украинская энергетическая система была спроектирована как часть советской энергосистемы, точнее систем стран Варшавского договора. Поэтому синхронизация с европейскими сетями - это вызов.

“Стратегически синхронизация с системами ЕС - правильный шаг. Это будет снижать зависимость от систем России и Беларуси, стимулировать улучшение модели энергетического рынка, развитие инвестиций, декарбонизацию. В конце концов мы должны войти в единое правовое и технологическое поле с ЕС”, - пояснил Владимир Омельченко.

Напомним, Украина почти вплотную подошла к отсоединению от российской и белорусской энергетических систем, чтобы интегрироваться в энергосистему Европы. Для такого шага украинская энергосистема должна провести тестирование - работу в изолированном от Беларуси и РФ режиме. Такое тестирование Украина должна провести в летний и зимний сезоны. Изолированный режим в зимний период намечен на вторую половину февраля.