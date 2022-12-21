Теплая погода, местами мокрый снег и умеренный ветер: прогноз на 22 декабря от Натальи Диденко
Завтра, 22 декабря, в Украине будет преобладать теплая погода, ожидается умеренный ветер, местами мокрый снег, температура днем будет колебаться в пределах 0...+9 градусов.
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
В течение дня температура воздуха будет +2...+5 градусов, на крайнем севере 0...+2 градуса, в южной части +4...+9 градусов, в Крыму до +11.
Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается в западных областях и на Севере Украины. На карте виден холодный фронт, который зацепил эти регионы Украины.
На остальной территории - без существенных осадков.
Ветер юго-западный, умеренный.
В Киеве 22 декабря ожидается небольшой дождь, местами вероятен с мокрым снегом. На дорогах то скользко, то лужи, то ледяные горбы.
Температура воздуха в столице завтра в течение дня достигнет +3 градусов.
В ближайшее время погода в Украине будет преобладать теплая, но влажная, с периодическими осадками.
А уже с 27 декабря со вторника до конца нынешнего года будет доминировать повсюду сухая воздушная масса.
"Пока хочу сказать, что, по предварительным прогнозам, в Украине 1 января 2023 года будет без осадков и теплым.
И новогодняя ночь, и первый день Нового года обещают быть с плюсами, - подчеркнула Диденко.
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