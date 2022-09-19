Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне обещали, что в июле заработает порт, комбинат имени Ильича, что будет возобновлено газоснабжение. Обещаний много, а выполнено ничего, на их обещания нет никаких предпосылок", - подчеркнул Андрющенко.

По его словам, понятно, какой путь избрали оккупанты по отоплению Мариуполя.

"Из России уже везут 4,5 тыс. электрообогревателей, в срочном порядке ремонтируют общежития, будут расселять людей и раздавать электрообогреватели. Когда начнется электрообогрев, увидим другую ситуацию, потому что проводка не выдержит такое напряжение и город будет отключаться от света, тепла в городе. не будет", - подчеркнул Андрющенко.

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