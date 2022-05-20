Теперь жителям Черниговщины будет проще вызвать экстренные службы

Об этом сообщили в отчете Госспецсвязи.

"Lifecell в Черниговской области подключил многоканальные номера для переадресации звонков на номер 101. Так что теперь жителям области будет проще вызвать экстренные службы", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах в Одесской, Закарпатской, Херсонской и Ивано-Франковской области бригады Укртелекома закончили работы по возобновлению услуг для абонентов.

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