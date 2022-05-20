Теперь жителям Черниговщины будет проще вызвать экстренные службы
Для жителей Черниговской области подключили переадресацию звонков на номер 101 – это облегчит вызов экстренных служб
Об этом сообщили в отчете Госспецсвязи.
"Lifecell в Черниговской области подключил многоканальные номера для переадресации звонков на номер 101. Так что теперь жителям области будет проще вызвать экстренные службы", - говорится в сообщении.
В населенных пунктах в Одесской, Закарпатской, Херсонской и Ивано-Франковской области бригады Укртелекома закончили работы по возобновлению услуг для абонентов.
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