Теперь захватчики, попадающие в плен, дрожат – боец ТрО, депутат Харьковского горсовета

"Сейчас, когда захватчики попадают в плен, то имеют больше страха, они понимают, что они натворили, дрожат и понимают, что с ними будет делаться. Но мы оставляем их живыми", – сказал он в эфире Espreso.TV.

Абрамычев отметил: "Харьков обстреливают круглосуточно и хаотично – непонятно куда упадет в любую минуту. Сегодня, к сожалению, погиб волонтер, который эвакуировал людей на вокзал. Изюм полностью разбит".



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Также боец отметил, что то, как оккупанты уничтожают города, это исключительно проявления садизма, а не стратегии: "На тактику это не похоже. Как можно тактически просто убивать людей, детей, разрушать города. Для чего? Это просто орки. Заходят, уничтожают, а когда их берут в плен, они говорят: "Мы этого не хотели". Как не хотели? Вы же управляли танками, градами".