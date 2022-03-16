Теперь захватчики, попадающие в плен, дрожат – боец ТрО, депутат Харьковского горсовета
Олег Абрамычев заметил, есть направления, где оккупантов не просто "подвинули", "там у них много потерь, и технику, как всегда, оставляют"
"Сейчас, когда захватчики попадают в плен, то имеют больше страха, они понимают, что они натворили, дрожат и понимают, что с ними будет делаться. Но мы оставляем их живыми", – сказал он в эфире Espreso.TV.
Абрамычев отметил: "Харьков обстреливают круглосуточно и хаотично – непонятно куда упадет в любую минуту. Сегодня, к сожалению, погиб волонтер, который эвакуировал людей на вокзал. Изюм полностью разбит".
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