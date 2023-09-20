Теперь заказать групповые билеты в Укрзализныце можно онлайн
Укрзализныця переводит сбор заявок на поездки групп от 10 человек полностью в электронный формат
Об этом информирует пресс-служба .
"Это позволит создать централизованную очередь заявок, пассажир будет получать четкое понимание статуса своего заказа, и не будет необходимости лишний раз ехать в кассу", - говорится в материале.
Раньше, чтобы оформить групповые билеты, необходимо было дважды обращаться в кассы вокзалов: сначала для ручного заполнения заявления и предварительного резервирования, а затем для оплаты услуги.
Оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно, а кассу посетить только на финальном этапе получения билетов.
Заказ групповых перевозок доступен на портале .
В течение следующих двух недель возможно обращение к кассирам в исключительных ситуациях по этому вопросу. Они помогут ознакомиться с сайтом.
Новости от Укрзализныци
12 июня открылась продажа билетов в женские купе. Их можно приобрести только в интернете.
30 июня Укрзализныця вернула в пассажирские поезда военизированную охрану, сотрудники которой будут контролировать порядок и патрулировать вагоны.
3 сентября в 06:28 в первый рейс выехал новый международный поезд №119/120 Киев – Хелм.
В тот же день Укрзализныця назначила дополнительные ускоренные пригородные поезда сообщением между Васильковом и Киевом.
7, 8 и 9 сентября отправился в рейс дополнительный ночной поезд №251/252 Киев – Харьков.
13 сентября стало известно, что в Украине введенная в тестовом режиме услуга бронирования мест в женских купе пользуется спросом. В настоящее время более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед.
14 сентября Укрзализныця анонсировала запуск нового поезда между Равой-Русской и Варшавой осенью.
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