Теперь заказать групповые билеты в Укрзализныце можно онлайн

Об этом информирует пресс-служба .

"Это позволит создать централизованную очередь заявок, пассажир будет получать четкое понимание статуса своего заказа, и не будет необходимости лишний раз ехать в кассу", - говорится в материале.

Раньше, чтобы оформить групповые билеты, необходимо было дважды обращаться в кассы вокзалов: сначала для ручного заполнения заявления и предварительного резервирования, а затем для оплаты услуги.

Оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно, а кассу посетить только на финальном этапе получения билетов.

Заказ групповых перевозок доступен на портале .

В течение следующих двух недель возможно обращение к кассирам в исключительных ситуациях по этому вопросу. Они помогут ознакомиться с сайтом.

Новости от Укрзализныци

12 июня открылась продажа билетов в женские купе. Их можно приобрести только в интернете.

30 июня Укрзализныця вернула в пассажирские поезда военизированную охрану, сотрудники которой будут контролировать порядок и патрулировать вагоны.

3 сентября в 06:28 в первый рейс выехал новый международный поезд №119/120 Киев – Хелм.

В тот же день Укрзализныця назначила дополнительные ускоренные пригородные поезда сообщением между Васильковом и Киевом.

7, 8 и 9 сентября отправился в рейс дополнительный ночной поезд №251/252 Киев – Харьков.

13 сентября стало известно, что в Украине введенная в тестовом режиме услуга бронирования мест в женских купе пользуется спросом. В настоящее время более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед.

14 сентября Укрзализныця анонсировала запуск нового поезда между Равой-Русской и Варшавой осенью.