Все новостройки будут иметь надежные бомбоубежища. Закон принят за основу
Верховная Рада 19 июня на очередном пленарном заседании приняла за основу законопроект об обязательном наличии бомбоубежищ при строительстве новых сооружений
Об этом идет речь на сайте Верховной рады.
"Предложили построить сеть надежных укрытий, которые будут защищать людей от воздушных или химических атак, в том числе включать в состав градостроительной документации на региональном и местном уровнях", - говорится в сообщении.
Сообщают, что при несоблюдении этих требований будут отказываться в выдаче сертификата о принятии здания в эксплуатацию.
В пояснительной записке к законопроекту констатируется, что имеющиеся в Украине укрытия защиты крайне ограничены. В них не оборудованы эвакуационные выходы и нет доступа к системам водоснабжения и водоотвода. Поэтому Украине следует развертывать современную сеть защитных сооружений гражданской защиты.
Отмечают, что реализация положений закона не требует дополнительного финансирования из государственного или местного бюджетов.
- 29 мая во время рабочей поездки в Харьковскую область Зеленский отметил нецелесообразность восстановления поврежденных панельных домов в Украине и сказал, что новое жилье будут строить с укрытиями.
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