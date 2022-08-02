Об этом в телеграмме написал глава Минцифры Михаил Федоров.

"Недавно Президент подписал закон, который ускорит развитие телеком-инфраструктуры в стране. И главное - поможет оперативно восстанавливать связь на деоккупированных территориях. Это первый шаг, чтобы упростить процесс выделения земли под строительство мобильных станций", - говорится в сообщении. говорится в сообщении.

Ранее на бюрократические процедуры и согласования операторы тратили больше года. Только потом начинали строить.

"Мы ускорили этот процесс на полгода. Теперь восстанавливать связь в сельской местности операторы смогут оперативнее. Без лишней бюрократии. Продолжаем упрощать процедуру по строительству телеком-инфраструктуры вдоль дорог и в селах", - заявили в Минцифре.

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