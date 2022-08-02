Теперь восстанавливать связь будет быстрее. Правительство упростило процесс согласования строительства базовых станций мобильных операторов
Решение Кабмина поможет оперативно восстанавливать связь на деоккупированных территориях
Об этом в телеграмме написал глава Минцифры Михаил Федоров.
"Недавно Президент подписал закон, который ускорит развитие телеком-инфраструктуры в стране. И главное - поможет оперативно восстанавливать связь на деоккупированных территориях. Это первый шаг, чтобы упростить процесс выделения земли под строительство мобильных станций", - говорится в сообщении. говорится в сообщении.
Ранее на бюрократические процедуры и согласования операторы тратили больше года. Только потом начинали строить.
"Мы ускорили этот процесс на полгода. Теперь восстанавливать связь в сельской местности операторы смогут оперативнее. Без лишней бюрократии. Продолжаем упрощать процедуру по строительству телеком-инфраструктуры вдоль дорог и в селах", - заявили в Минцифре.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.17
Покупка 39.17Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 41
- Актуальное
- Важное