"Теперь видно дно": в НАТО призвали союзников увеличить производство боеприпасов для Украины

Об этом сообщает BBC.

На Варшавском форуме безопасности адмирал Бауэр сказал, что "теперь видно дно", комментируя ситуацию с производством оружия в странах НАТО для помощи Украине в войне с РФ, потому что их склады боеприпасов уже заполнены наполовину или даже пусты.

Он отметил, что правительства и производители оборонной техники должны наращивать производство гораздо более высокими темпами и в больших объемах.

"Нам нужны большие объемы. Экономика "точно, вовремя и достаточно", которую мы вместе построили за 30 лет в наших либеральных экономиках, подходит для многих вещей, но не для вооруженных сил во время войны", - сказал Бауэр.

Министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи отметил, что запасы Запада "выглядят несколько слабыми", и призвал страны НАТО тратить 2% своего бюджета на оборону.

"Если не время, когда в Европе идет война, тратить 2% на оборону, то когда? Модель "точно и вовремя" не работает, когда нужно быть готовым к завтрашнему бою", - сказал он.

Хиппи подчеркнул, что союзники должны стимулировать борьбу Украины постоянно, потому что "если она остановится, это не значит, что Путин автоматически остановится".