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"Теперь видно дно": в НАТО призвали союзников увеличить производство боеприпасов для Украины

3 октября, 2023 вторник
23:21
Война с Россией

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что союзники должны наращивать производство оружия, потому что Украина использует боеприпасы быстрее, чем западные государства могут их поставлять

Об этом сообщает BBC.

На Варшавском форуме безопасности адмирал Бауэр сказал, что "теперь видно дно", комментируя ситуацию с производством оружия в странах НАТО для помощи Украине в войне с РФ, потому что их склады боеприпасов уже заполнены наполовину или даже пусты.

Он отметил, что правительства и производители оборонной техники должны наращивать производство гораздо более высокими темпами и в больших объемах.

"Нам нужны большие объемы. Экономика "точно, вовремя и достаточно", которую мы вместе построили за 30 лет в наших либеральных экономиках, подходит для многих вещей, но не для вооруженных сил во время войны", - сказал Бауэр.

Министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи отметил, что запасы Запада "выглядят несколько слабыми", и призвал страны НАТО тратить 2% своего бюджета на оборону.

"Если не время, когда в Европе идет война, тратить 2% на оборону, то когда? Модель "точно и вовремя" не работает, когда нужно быть готовым к завтрашнему бою", - сказал он.

Хиппи подчеркнул, что союзники должны стимулировать борьбу Украины постоянно, потому что "если она остановится, это не значит, что Путин автоматически остановится".

  • В понедельник, 2 октября, Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи для борьбы против российской агрессии, в который вошли спецтехника, средства связи и снаряды.
  • 3 октября Европейский парламент проголосовал за резолюцию по пересмотру бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, которые в частности предполагают создание специального Украинского фонда на €50 млрд.
  • В Белом доме объявили, что США готовят новый пакет помощи для Украины, который будет отправлен в ближайшее время.
  • Госдеп обратился с призывом к Конгрессу принять крайне важные меры для продолжения поддержки Украины, подчеркнув, что за этим наблюдают и союзники, и противники США.
Мир
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