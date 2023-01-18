Теперь в оккупированной Горловке доступно украинское радио "Армия FM"

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Важно максимально распространять украинский контент в глубь временно оккупированных территорий. Это поддержка наших людей и возможность доносить полезную информацию для жителей ВОТ по еще одному каналу коммуникации", - пишут в ЦНС.

Сигнал радио "Армия FM" распространен на десятки километров в Донецком направлении. В частности, теперь украинское военное радио будет доступно жителям Горловки.

Эфир можно слушать на частоте 102.4 FM.