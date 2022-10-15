Об этом сообщил в телеграмме мэр столицы Виталий Кличко.

Чтобы рассчитаться за проезд по карте, нужно приложить ее или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Подтверждают работу системы фирменные наклейки на валидаторах.

Сервис также позволяет пользоваться приложением "Киев Цифровой" и "Картой киевлянина". Одна поездка в случае оплаты картой стоит 8 грн. Если пассажир имеет право на бесплатный проезд

Оплачивать за проезд по карте уже можно в автобусах по маршрутам №№6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

В течение двух – трех последующих недель система заработает на всех маршрутах и видах коммунального наземного общественного транспорта Киева.

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