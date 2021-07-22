Теперь в Киеве сделать прививку двумя вакцинами от COVID-19 могут все желающие, - Кличко
С 22 июля в Киеве вакцинироваться от коронавируса могут все желающие
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram .
"Теперь прививаться могут все желающие в возрасте от 18 лет. Для этого киевлянам нужно зарегистрироваться через сервис helsi.me. Вакцины есть на выбор - CoronoVac / Sinovac Biotech или Spikevax Moderna, которые предоставляет МЗ Украины", - написал Кличко.
С 22 июля вакцинироваться можно в Центре вакцинации, работающем на базе МВЦ.
А с 23 июля - во всех 117 пунктах прививок, которые развернуты на базе центров первичной медико-санитарной помощи во всех районах столицы.
- Напомним, что 6 июля в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 40, медработников - 20).
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