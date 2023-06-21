Теперь в Дии можно автоматически закрыть ФЛП
С 21 июня у Дии появилась услуга автоматического закрытия ФЛП – отныне не нужно ждать, пока заявление проработает человек, все можно сделать прямо на портале
Об этом пишет министерство цифровой трансформации .
"Хотите закрыть бизнес? Теперь это можно сделать за 1 секунду на портале Дия без участия регистратора. Больше не нужно ждать, пока заявление проработает человек – все автоматически", – говорится в сообщении.
Воспользоваться услугой могут:
- физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП;
- предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.
Для того чтобы закрыть ФЛП, нужно авторизоваться в Дии, выбрать услугу "Автоматическое закрытие ФЛП" и нажать "подать заявление". Необходимая информация подтянется из ЕГР, ее нужно проверить и после этого можно подписать заявление электронной подписью ФЛП или КЭП физического лица.
Данные о закрытии ФЛП автоматически поступят в ЕГР и налоговую по месту регистрации.
- 15 июня началось бета-тестирование услуги закрытия статуса физического лица-предпринимателя в Действии, благодаря которому больше не нужно будет ходить в государственные органы.
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