Об этом пишет министерство цифровой трансформации .

"Хотите закрыть бизнес? Теперь это можно сделать за 1 секунду на портале Дия без участия регистратора. Больше не нужно ждать, пока заявление проработает человек – все автоматически", – говорится в сообщении.

Воспользоваться услугой могут:

физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП;

предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

Для того чтобы закрыть ФЛП, нужно авторизоваться в Дии, выбрать услугу "Автоматическое закрытие ФЛП" и нажать "подать заявление". Необходимая информация подтянется из ЕГР, ее нужно проверить и после этого можно подписать заявление электронной подписью ФЛП или КЭП физического лица.

Данные о закрытии ФЛП автоматически поступят в ЕГР и налоговую по месту регистрации.