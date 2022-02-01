Теперь уже не Atlas Weekend: украинский фестиваль сменил название

Об этом организаторы сообщили 1 февраля.

Так, теперь Atlas Weekend становится фестивалем Atlas. Организаторы объясняют, что причин для смены названия было несколько.

"Давай откровенно, мы уже давно "Атлас" для тебя и твоих друзей. И уже давно наша фестивальная тусовка - это больше чем просто "уикенд". Отныне мы не будем исправлять тебя и плыть против течения. Atlas - это гораздо масштабнее, чем несколько" концертов на выходных. Это место, где ты встречаешь всех своих друзей или давних знакомых, место, где ты можешь быть собой и где можно путешествовать по странам и культурам, не выезжая за границу", - объяснили свое решение организаторы.

Вместе с названием решили изменить и визуальное оформление – в этом году остановились на стилистике комиксов.

В 2022 году фестиваль состоится с 6 по 11 июля. Организаторы уже объявили, что выступят группы Alt-J, Placebo, Twenty One Pilots, Guano Apes, Apocalyptica.

Справка: Фестиваль за последние 6 лет стал самой большой концертной площадкой в Восточной Европе. Сюда приезжают звезды мировой величины и отечественные артисты, поэтому организаторы решили совершить ребрендинг события.

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