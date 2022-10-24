Теперь украинцы при оформлении страховки могут задонатить на ВСУ, сообщает hotline.finance.
С началом полномасштабной войны украинцы сэкономили более 14 млн грн на оформлении онлайн-страхования через сервис hotline.finance
Об этом сообщил СЕО сервису Станислав Гонтов в своем facebook. Сейчас hotline.finance предлагает клиентам приблизить победу страны путем перечисления своей скидки на ВСУ при покупке полиса автоцивилки. Это первая такая благотворительная практика на рынке страхования.
Как купить страховку и задонатить
- Выберите в каталоге hotline.finance автогражданку со скидкой, которая выделена красным ценником;
- непосредственно перед оплатой, активируйте переключатель "Передать мою скидку на помощь ВСУ";
- готовый электронный полис будет выслан на email, а сумма в размере вашей скидки будет передана в соответствующий фонд.
Фонды, в которые пойдут деньги вместе с регулярными платежами от компании: Благотворительный Фонд Сергея Притулы, Вернись живым, Благотворительный фонд Игоря Черненко и другие.
Возможность доната уже доступна на сайте для автоцивилки. Сообщают, что впоследствии отдать свою скидку на ВСУ можно будет при покупке Зеленой карты и турстраховки для заграницы, в том числе при оформлении страховки через мобильное приложение.
Воспользуйся промокодом — помоги ВСУ
Специально для наших читателей hotline.finance подготовил промокод SALEFALL, дающий 10% скидку на любые виды страхования до конца ноября. Уже сейчас вы можете доставить эту скидку на сервисе, оформив обязательную автостраховку – автоцивилку.
Напоминаем, что несмотря на военное положение страховые компании продолжают работать и выполнять свои обязательства по заключенным договорам.
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