Теперь украинцы могут обменять водительские права в Словакии

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины .

В мобильно-технических комплексах ГП "Документ" в Словакии начали предоставлять услугу обмена водительского удостоверения на новое в случае изменения анкетных данных.

Адрес: Братислава, 821-09, Mlynské nivy, 5A (территория автостанции – первый этаж ТЦ Nivy centrum).

Прием осуществляется как по предварительной записи, так и по живой очереди.

График работы: понедельник – суббота с 9:00 до 18:00 по местному времени, воскресенье – выходной.

Обмен водительских удостоверений возможно осуществить во вторник - пятницу с 9:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 14:45 по местному времени.

Услуга обмена оказывается, когда у человека есть физический документ. Также для получения услуги необходимо предоставить пакет документов, куда входит:

паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства или ID-карта с выпиской о регистрации места жительства;

справка налогоплательщика;

в случае изменения таких данных документ, подтверждающий изменение, например, свидетельство о регистрации брака и т.д.

Сообщается, пока за границей услуга восстановления украинского водительского удостоверения в случае утери или кражи не предоставляется.

"Такую услугу можно получить на территории Украины в 148 сервисных центрах МВД или заказать онлайн через электронный кабинет водителя", - отмечают в пресс-службе.

Алгоритм обмена украинского водительского удостоверения в Словакии: лицо обращается в мобильный центр и предоставляет полный пакет документов, его фотографируют и оформляют заявку на обмен водительского удостоверения, отправляют заявку в Украину, где ее рассматривает администратор сервисного центра МВД. В случае успешного рассмотрения заявки в Братиславе отпечатывают новый документ, а старый изымают.