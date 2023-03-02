Теперь украинцы могут обменять водительские права в Словакии
Сегодня 2 марта в Братиславе в паспортном сервисе "Документ" заработала услуга обмена украинского водительского удостоверения. Словакия стала третьей страной, где можно обменять водительское удостоверение
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины .
В мобильно-технических комплексах ГП "Документ" в Словакии начали предоставлять услугу обмена водительского удостоверения на новое в случае изменения анкетных данных.
Адрес: Братислава, 821-09, Mlynské nivy, 5A (территория автостанции – первый этаж ТЦ Nivy centrum).
Прием осуществляется как по предварительной записи, так и по живой очереди.
График работы: понедельник – суббота с 9:00 до 18:00 по местному времени, воскресенье – выходной.
Обмен водительских удостоверений возможно осуществить во вторник - пятницу с 9:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 14:45 по местному времени.
Услуга обмена оказывается, когда у человека есть физический документ. Также для получения услуги необходимо предоставить пакет документов, куда входит:
- паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства или ID-карта с выпиской о регистрации места жительства;
- справка налогоплательщика;
- в случае изменения таких данных документ, подтверждающий изменение, например, свидетельство о регистрации брака и т.д.
Сообщается, пока за границей услуга восстановления украинского водительского удостоверения в случае утери или кражи не предоставляется.
"Такую услугу можно получить на территории Украины в 148 сервисных центрах МВД или заказать онлайн через электронный кабинет водителя", - отмечают в пресс-службе.
Алгоритм обмена украинского водительского удостоверения в Словакии: лицо обращается в мобильный центр и предоставляет полный пакет документов, его фотографируют и оформляют заявку на обмен водительского удостоверения, отправляют заявку в Украину, где ее рассматривает администратор сервисного центра МВД. В случае успешного рассмотрения заявки в Братиславе отпечатывают новый документ, а старый изымают.
- Чехия стала второй страной, где украинцы за границей могут обменять водительские права.
- Граждане Украины могут подать заявки на оформление паспортных документов за границей в Польше, Словакии, Чехии и Турции.
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