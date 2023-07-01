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Теперь Twitter потребует от пользователей авторизации для просмотра твитов

1 июля, 2023 суббота
14:18
Технологии Twitter

Twitter закрыл доступ к публикациям неавторизованным пользователям и теперь потребует от них иметь учетную запись в соцсети для просмотра твитов

Об этом информирует Reuters.

Теперь пользователям, которые будут пытаться просмотреть любой твит в Twitter, будут предлагать войти в существующую учетную запись или создать новую. Только после этого можно будет просмотреть содержимое сообщения.

Владелец соцсети Илон Маск назвал это "временной чрезвычайной мерой". По его словам, сотни организаций изъяли данные компании. Это, по его словам, влияло на опыт использования платформы.

Ранее Маск также выражал возмущение тем, что компании, разрабатывающие искусственный интеллект, например OpenAI, используют Twitter для обучения своих языковых моделей.

"Мы обязательно будем принимать судебные меры против тех, кто украл наши данные, и с нетерпением ждем их в суде, но это (оптимистично) через 2-3 года", - заявил Маск.

Также в письме на имя гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы адвокат Маска Алекс Спиро попросил компанию провести проверку использования контента Twitter. Спиро утверждал, что разработчик Windows нарушил соглашение по использованию данных соцсети.

  • 20 июня владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что не видит проблем с распространением языка вражды и фейкового контента в соцсети, но в то же время отметил, что будет уважать правила ЕС о модерации контента.
Мир
Илон Маск
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