Теперь торгуют людьми
С августа 2022 года по март 2023 года количество украинских мужчин, получивших временную защиту за границей, составило 200 тысяч человек
Доля мужчин среди беженцев менее чем за год увеличилась с 17 до 29%.
Что ж, уже не такими космическими выглядят предположения, что ТЦК "отмазали" до миллиона человек и так заработали от 3 до 5 миллиардов долларов.
Только что-то очень сомнительно, что эти деньги пошли только на испанские виллы или пражские рестораны нескольких десятков, ок сотен, военкомов.
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Прошли времена, когда контрабас и конверты стройной пирамидой шли к самой верхушке и генерировали еще по одному госбюджету.
Теперь торгуют людьми.
И бизнес идет хорошо: вместо одной Одесской таможни — десятки "путей".
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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