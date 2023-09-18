Доля мужчин среди беженцев менее чем за год увеличилась с 17 до 29%.

Что ж, уже не такими космическими выглядят предположения, что ТЦК "отмазали" до миллиона человек и так заработали от 3 до 5 миллиардов долларов.

Только что-то очень сомнительно, что эти деньги пошли только на испанские виллы или пражские рестораны нескольких десятков, ок сотен, военкомов.

Читайте также: Войну мы действительно проигрываем. Не на фронте, а как раз внутри

Прошли времена, когда контрабас и конверты стройной пирамидой шли к самой верхушке и генерировали еще по одному госбюджету.

Теперь торгуют людьми.

И бизнес идет хорошо: вместо одной Одесской таможни — десятки "путей".

Источник

Об авторе: Олег Манчура, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.