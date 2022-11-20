Инцидент с ракетой, убившей в Польше двух человек, к счастью, не стал прологом к Третьей мировой войне. С другой стороны, чрезвычайно важный момент, напрягший многих экспертов по разные стороны океана, – это определенный рассинхрон в предыдущих заявлениях со стороны президентской администрации Соединенных Штатов и президентской администрации украинской. Будем надеяться, что следствие расставит точки над "і".

Это самое неприятное, и этим очень хорошо воспользовалась российская пропаганда. Точка зрения, на которой остановился сейчас коллективный Запад, которая была заявлена в Совбезе, – что в любом случае виновата Россия, развязавшая эту войну, а Украина имеет право защищать свою территорию всеми средствами, политически нас удовлетворяет. Меня огорчает то, что это сработало на Москву в том смысле, что весь фокус мирового общественного внимания несколько дней был отвлечен именно на это событие, когда грандиозным событием является возобновление после 15-дневного перерыва программы геноцида украинского народа, уничтожения инфраструктуры Украины. Эти дни нужно было использовать для максимальной мобилизации Запада и всего свободного мира и наших союзников именно в осуждение этого военного преступления России, которое было названо военным преступлением после первой волны этих атак в заявлении Большой семерки, которую я назвал в свое время Большой восьмеркой, 12 октября.

И охарактеризовать это как военное преступление, и разработать адекватные меры защиты Украины от этой угрозы, а именно: передача систем ПРО и более радикальное решение проблемы – предоставление дальнобойных ракет, которые будут сдерживать Россию от подобных атак.

Когда Россия будет знать, что за атаку на Киев она может получить атаку на Москву, – это более важная сейчас задача, чем продолжение выяснения деталей польского инцидента.

То, что сейчас пытается запустить Кремль, – это непосредственный геноцид. Уже в Кремле даже не стыдятся и не скрывают этого, они говорят, что это должно быть инструментом давления. То есть убийство мирных украинских граждан в своих домах от холода – это должно быть инструментом давления на наше военно-политическое руководство.

На мой взгляд, у них уже нет иллюзий. Началась эта кампания 10 октября, цель - заставить Украину пойти на переговоры. Какие переговоры? Украинская армия наступает, увеличивает наступательный потенциал, а переговоры – это значит остановить наступление украинской армии и, возможно, положить конец поставке вооружений. 5-я колонна будет кричать: дадим миру шанс! Почему они возобновились в прошлый понедельник – потому что больше недели, от 5 до 14 ноября, была уйма фейков, утечек, интервью о так называемых переговорах о большом соглашении, о малом соглашении, о компромиссах. Началось это все с визита Салливана.

Подхватил эту эстафету еще в ЦРУ Уильям Бернс, который слетал в Турцию, и после этого начался его визит в Украину. И он как раз зацепил массированные обстрелы, в том числе и по Киеву.

Всю эту неделю Москва ожидала двух вещей: успеха Салливана и Бернса в этих переговорах и прихода трампистов в палату с большим преимуществом. Все трампистские кандидаты, которых он лично назначал, отстраняя традиционных республиканцев от участия в выборах, провалились. Теперь в Республиканской партии победило ее традиционное рейгановское крыло. Очень резкие высказывания против Трампа большинства лидеров партии, включая его сторонников. Я могу сказать, что он точно уже никогда не будет номинирован Республиканской партией. Теперь республиканцы имеют небольшое, гораздо меньшее, чем они надеялись, из-за неудач Трампа, у трампистов большинство в палате и они будут атаковать президента Байдена относительно украинской позиции. Но будут атаковать за недостаточную поддержку Украины, а не так, как делали Трамп и его команда во время нынешних выборов. Этот мелкий гаденыш, его сынок, вчера обнародовал такой твит: «Украина напала на нашего союзника по НАТО – Польшу. До каких пор мы будем тратить миллиарды долларов на это агрессивное государство?» Вот такая линия Трампа. Она потерпела поражение. Но и коллективный Байден, получив результаты зондажа Бернса и Салливана, понял, что это бессмысленно. И последние заявления Байдена и Столтенберга не могут нас не радовать. Байден, поднимаясь по трапу на самолет, который возил его на Бали, сказал: "Единственный способ остановить войну – Путин должен вывести все свои войска с территории Украины". А Столтенберг, неожиданно для него, сделал такое боевое заявление, когда на него набросились с вопросами такие же сторонники переговоров, он сказал: "Знаете, большинство войн заканчиваются не за столом переговоров – исход войны решается на поле битвы".

И тут вопрос: что сказал третий незримый участник этого процесса – коммунистический лидер Китая Си Цзиньпин. Встреча с Джозефом Байденом – несомненно историческая встреча в исторический переломный момент мировой истории.

Это невероятно, я бы не поверил еще несколько недель тому назад, что это возможно – Байден и Си, лидеры биполярного мира. Кстати, Москва очень недовольна тем, что Си радостно подчеркивает формулу не многополярного мира, а именно биполярного, нет там никаких путиных. Эти два человека, между которыми довольно непростые отношения – на грани враждебности, выступили с общим заявлением, по сути, осуждающим Путина и предупреждающим о недопустимости применения ядерного оружия в войне в Украине. Мало того, товарищ Си пошел даже дальше Байдена.

Америка ограничилась только этим, а Си, поскольку лучше понимает психологию диктаторов, уже в своем заявлении с Шольцем, и так же в совместном заявлении с Байденом, и он еще по своей инициативе включил это в коллективное заявление Большой двадцатки, что не только против использования – недопустима даже угроза ядерного оружия, ядерный шантаж недопустим.

Потому что Путин никогда не использовал бы ядерное оружие, он трус, он прекрасно знает, что ему за это будет. Но он использовал, и достаточно мастерски, уже 15 лет запугивая Запад, именно угрозу ядерной войны. Очень важно дополнение товарища Си о недопустимости применения ядерного оружия и угрозы использования ядерного оружия. То есть тема ядерного оружия закрыта. Вот у Путина и не осталось ничего после всех этих грандиозных поражений, ведь он большие надежды возлагал на эту ударную неделю – победа трампистов, надавить на Зеленского, а теперь все провалилось. Мы еще не упомянули об одном из самых главных – сдаче Херсона, освобождении Херсона украинскими войсками. Это имеет колоссальное военное значение, открывает возможность наступления на Мелитополь, выхода к побережью, образования крымско-херсонского огромного котла. Но еще большее значение – психологическое и политическое.

Давайте расширим этот кейс: уже наш славный Генштаб сообщил, что наши Вооруженные Силы вышли на берега Днепра. Это означает, что они будут держать под огневым контролем левый берег – те или иные участки, в частности, логистические кремлевские развязки. Но ключевой момент – это также сыграет во внутрикремлевских раскладах. Какой сценарий начнется сейчас?

Сейчас нет в России ни одного человека, который не осознавал бы, что война проиграна. И психология поведения бункера, психология людей резко меняются. Все эти люди – имперцы, они ненавидят Украину, они бы с удовольствием ее уничтожили, но сейчас это невозможно. Им сейчас ближе к телу другая проблема – как самим сохранить власть и собственность в стране, которая терпит поражение. Именно этим будут заниматься эти люди. И у каждого свой сценарий, у генералов один, у Пригожина второй, у Кадырова третий, у Ковальчука, единственного человека, к которому прислушивается Путин, – другой. Им не до того сейчас, чтобы думать об уничтожении Украины, они заботятся о собственной шкуре – власти, собственности и жизни. Неслучайно за эту неделю, когда разгонялись слухи о возможных переговорах, мы видели несколько разных вариантов того, что они называли «большое соглашение», «малое соглашение». Во всех этих вариантах совпадал один пункт, который вбрасывали именно кремлевские инициаторы соглашения: освобождение от ответственности. План мира Зеленского – это не план мира Зеленского, это ультиматум Большой восьмерки. Этот план содержится, все четыре пункта, в заявлении по Украине Большой семерки, или, как я ее называю, Большой восьмерки, от 12 ноября. 4-й пункт – привлечение к суду главных военных преступников. Это основополагающий пункт плана, который все российские переговорщики через Эрдогана доносили: никаких судов, никакой ответственности. Они уже думают об этом. Очень знаменательный был диалог на пропагандистском канале Скабеевой, нашем «любимом». Она прокомментировала последний американский "Рамштайн": возможно, у американцев свое оружие заканчивается? На это ей ответил военный эксперт Ходаренок, такой своеобразный тип у них есть, полковник генштаба в отставке, перед началом этой кампании параллельно с генералом Ивашовым он обнародовал большую статью, в которой предсказал провал этой операции. Он ей ответил: вы знаете, у них столько оружия на складах, что если бы они захотели, они бы всю эту войну закончили в кратчайшие сроки. То есть весь генштаб российский понимает, что американцы при желании могут все это закончить за две-три недели. Представьте себе, что завтра будут переданы, например, сотня танков, 20 самолетов F-16, дальнобойные ракеты к «хаймерсам», «скалпам». О чем тут говорить? Понимаете их состояние? Для нас Ходаренок не сказал ничего нового, но это говорит лицо генерального штаба. И говорил он это как-то резко, с горечью, то есть признавал, что судьба войны, генерального штаба, всего путинского режима, всей так называемой великой России зависит от чего – от маленького решения дедушки Байдена.

Байден рано или поздно будет вынужден пойти на подобное решение. Мы не знаем, что может произойти, что станет символическим жестом или символическим моментом в истории, как в свое время стало потопление немцами «Лузитании». Соответственно, после того мнение в Соединенных Штатах стало кардинально четким и бескомпромиссным: кайзера нужно «пускать ко дну».

Очень уместно. Я часто вспоминал знаменательные слова Черчилля, у которого были те же проблемы в 1940 году. Он один противостоял Гитлеру и Сталину, ведь Сталин поставлял Гитлеру все, в чем он нуждался для битвы за Англию. Американцы тоже помогали, но недостаточно, не так, как Черчиллю хотелось. И он сказал тогда фразу: "На американцев можно полагаться, они всегда примут правильное решение, но только после того, как испробуют все остальные". На мой взгляд, сейчас именно тот момент. Американцы уже опробовали все решения, вытекающие из формулы Салливана, «мы не должны допустить поражения Украины», и теперь должны принять правильное решение по формуле Остина «мы должны обеспечить победу Украины».

Произошло событие, свидетельствующее не просто о деградации, дегенерации России как государства, а о том, что Путин и его внутренние силовые блоки сдерживания теряют реальную власть: на днях был убит кувалдой пригожинец – бывший зэк, которого отправили на фронт в Украину в обмен на свободу. Скорее всего, он попал домой в Российскую Федерацию через обмен пленными, но они показали это ужасное видео. На самом деле оно свидетельствует о том, что в России уже закончилось государство как таковое. Это очень показательный факт. С одной стороны, Путин начинает играть в свою любимую игру с представителями Запада, типа «смотрите, я, возможно, не так уж плох» и «вы видите, какие силы надвигаются мне на замену». А с другой стороны, возможно, у них уже не осталось иных аргументов, чтобы устрашать свои военные и политические элиты. Это была публичная казнь, если она действительно имела место быть, с определенной целью.

Нет, это уже не игра «смотрите, какой страшный», это действительно потеря основной функции государства – монополии на насилие. У нас уже есть отряды Кадырова, отряды Пригожина. Генералы, которых каждый день проклинают Пригожин и Кадыров, пожалуй, также формируют свои отряды спецназначения. Российская псевдодержава, недогосударство уже готовится к очень серьезным внутренним конфликтам. А вот, кстати, свежее сообщение: сегодня Путин подписал указ об изменении совета по правам человека.

Каляпина оттуда выбросили.

Сванидзе, вообще системных либералов. Поставили это чудовище – легендарного корреспондента Коца, военного преступника. Я думаю, украинское правосудие его достанет. Основной комментарий сегодня в интернете – а почему не ввели Пригожина? Пригожин с кувалдой – это же стало бы символом нынешнего путинского совета по правам человека.

Но ведь Пригожин и его ставленник Суровикин непосредственно отвечают в глазах российского общества за Херсонскую битву, которую проиграла Российская Федерация. То есть Херсон вернулся в родную гавань, но они делают вид, что ничего словно бы и не произошло.

Когда эта формула "непростого решения" возникла? Когда нам показали этого олигофрена Суровикина, как он по слогам читал какой-то текст, докладывал Шойгу. Он тогда первый сказал о «непростом решении», и все аналитическое сообщество дебатировало, что должно означать это «непростое решение» – применение атомной бомбы? или сдачу Херсона? Оказалось, что все-таки сдачу Херсона. Что показывает, что Путин – не шахид и не сумасшедший, он только притворяется сумасшедшим, но понимает военные реалии и с ними считается.

С Путиным нужно разговаривать очень конкретно, от ядерного шантажа он отказался после серьезных предупреждений о том, каким будет американский ответ, в частности, что его лично уберут.

Сейчас в повестке дня ответ и предупреждение, что с ним произойдет, если он продолжит еще атаки на инфраструктуру. Парадоксально, но этот эпизод с падением в Польше ракеты замедлил эту реакцию. Все внимание международного сообщества сконцентрировалось на этом инциденте, начались разговоры о Карибском кризисе, «Лузитании» и т.д. А проблема действительно очень проста: Путин на глазах всего мира совершает ужасные преступления. День за днем. Коллективный Запад должен ему сказать, что так поступать нехорошо. И сказать, какое именно наказание его ждет за это. Простейшая реакция – «атакмс» и «скалпс», которые могут достать аналогичными ударами Москву, Воронеж, Ростов, Краснодар. Не для того, чтобы бить по этим городам, а чтобы россияне не решались бить по украинским. Остановить геноцид украинского народа Запад должен - независимо от того, присоединится ли Китай к решению этой гуманитарной проблемы, хотя это было бы очень хорошо. Вот этот вопрос нужно поднимать перед нашими западными союзниками, а не спорить с ними, какая ракета упала в Польше.