Теперь развлекательные заведения в Одессе будут работать до 22:00
В период с 22:00 до 09:00 на территории города Одесса запретили работу клубов и других развлекательных заведений
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Кроме того, также запретили использование световых средств, ухудшающих демаскировочные признаки территории, звукового оборудования, акустических систем и других музыкальных средств.
- 17 июня стало известно, что власти Одессы запретили жителям купаться в водоемах области и ловить рыбу. В воде обнаружили большое количество опасных инфекций.
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