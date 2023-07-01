Об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что теперь для оформления отпуска по состоянию здоровья или увольнения из рядов ВСУ военнослужащим не нужно возвращаться в воинскую часть.

В Минобороны пояснили, что в период действия военного положения воины, признанные ВЛК непригодными к военной службе или которым назначен отпуск для лечения после болезни или ранения, направляются в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где из воинской части с помощью электронного документооборота можно будет получить необходимые документы.

Что известно о новых решениях Кабмина и ВРУ по военным

Военное руководство сообщало, что проводит призыв в Украине планово, начиная с 24 февраля. Новые волны мобилизации не предвидятся, несмотря на активизацию врага.

30 мая Верховная Рада Украины поддержала проекты законов об увеличении отпусков и премии.

Кроме того, парламент проголосовал за уменьшение предельного возраста пребывания на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Кабинет Министров принял упрощенный механизм направления украинских военнослужащих на лечение за границу.

31 мая Кабинет Министров Украины утвердил новые правила, согласно которым украинец сможет получить отсрочку или быть уволен от призыва на срочную службу.

28 июня ВРУ проголосовала за закон об отпусках и доплатах для срочников и курсантов. 30 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал проект.