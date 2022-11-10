Теперь работает официальный сайт программы "єРобота", - Минцифры
Министерство цифровой трансформации объявило о запуске сайта для программы финансовой поддержки предпринимателей "єРобота"
Об этом Минцифры объявило в телеграмме.
Представители малого и среднего бизнеса могут получить финансовую помощь от государства через сайт программы "єРобота".
Пресс-служба министерства перечислила гранты, на которые можно подать заявку:
- Свое дело – программа микрогрантов до 250 тыс. грн.;
- Новый уровень – программа грантов для перерабатывающих предприятий до 8 млн грн;
- Свой сад – программа грантов до 400 тыс. грн за гектар;
- Своя теплица – программа грантов до 7 млн грн за 2 гектара.
Также в стадии разработки находятся инициативы "ІТ-стартап", предусматривающей выдачу грантов на сумму до 3,5 млн грн, и "Старт в ІТ" – финансирование обучения в сфере.
Пресс-служба Минцифры напоминает, что с момента запуска программы 1 июля 2022 украинцы уже получили финансовую помощь на сумму более 201,8 млн грн.
"Присоединяйтесь к программе, открывайте собственное дело и поддерживайте экономику Украины", - говорится в сообщении.
- Ранее Минцифры анонсировало запуск новых услуг в Дии: через приложение можно будет подать заявку на получение льготной ипотеки, изменить статус переселенца или место регистрации, а также загрузить документы по образованию.
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