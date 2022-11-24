Об этом Глава ВР Руслан Стефанчук заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Я думаю, что решение Европейского парламента (признание РФ спонсором терроризма, – ред.) станет большим катализатором для многих стран в мире. Конечно, мы ожидаем такого решения прежде всего от Соединенных Штатов Америки. Мы знаем, что это длительная дискуссия. И мы очень надеемся, что такой статус – или, возможно, другой специальный статус – будет предоставлен Российской Федерации», – сказал Стефанчук.

Глава ВР отметил, что статус спонсора терроризма повлечет за собой правовые последствия. "Государство, которое носит такой статус, считается "нерукопотисным" во всем мире, и любой, кто работает с ним, будет подвергаться жесточайшим санкциям со стороны мирового сообщества", - пояснил он.

Стефанчук также отметил важность синхронного принятия аналогичного решения на уровне мировых парламентов.

В то же время, он выразил мнение, что признание Европейским парламентом РФ государством – спонсором терроризма станет определяющим при формировании перечня девятого пакета антироссийских санкций.

Напомним, 23 ноября Европейский парламент признал российскую федерацию государством – спонсором терроризма.

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