Теперь ожидаем такого решения от США, - Стефанчук о признании в Европарламенте РФ страной – спонсором терроризма
Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки решения о признании российской федерации государством – спонсором терроризма
Об этом Глава ВР Руслан Стефанчук заявил в эфире телемарафона "Единые новости".
"Я думаю, что решение Европейского парламента (признание РФ спонсором терроризма, – ред.) станет большим катализатором для многих стран в мире. Конечно, мы ожидаем такого решения прежде всего от Соединенных Штатов Америки. Мы знаем, что это длительная дискуссия. И мы очень надеемся, что такой статус – или, возможно, другой специальный статус – будет предоставлен Российской Федерации», – сказал Стефанчук.
Глава ВР отметил, что статус спонсора терроризма повлечет за собой правовые последствия. "Государство, которое носит такой статус, считается "нерукопотисным" во всем мире, и любой, кто работает с ним, будет подвергаться жесточайшим санкциям со стороны мирового сообщества", - пояснил он.
Стефанчук также отметил важность синхронного принятия аналогичного решения на уровне мировых парламентов.
В то же время, он выразил мнение, что признание Европейским парламентом РФ государством – спонсором терроризма станет определяющим при формировании перечня девятого пакета антироссийских санкций.
- Напомним, 23 ноября Европейский парламент признал российскую федерацию государством – спонсором терроризма.
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